Leiceaga pide a la Xunta que se ponga las pilas en la gestión

Una vez que el Gobierno central ha demostrado que cumple sus compromisos con Galicia, ahora le toca a la Xunta aplicarse en la gestión de la reactivación. Es el discurso que exprime el PSdeG, a caballo entre la defensa del trabajo del Ejecutivo de Sánchez y la rendición de cuentas del que comanda Feijóo.

La diputada Marina Ortega recordó que “Galicia é a quinta comunidade que más fondos Covid recibe”, y señaló que “é o momento de usar a cabeza e o sentidiño para optimizar os recursos”. Un momento en el que las comunidades “teñen más capacidade de gasto”, en el que los fondos se tienen que usar “para axudar ás persoas e optimizar ao máximo a reactivación”. Es, en su opinión, “prioritario recuperar o rumbo”.

El senador socialista Xoaquín Fernández Leiceaga quiso hacer un balance de actividad de los primeros seis meses del año, para ensalzar que “o Goberno cumpliu ampliamente con Galicia”, y destacó que “foi capaz de levar adiante compromisos importantes”, haciendo referencia a las bonificaciones en los peajes de la AP-9, estrenadas recientemente, o el compromiso ratificado de que el AVE estará plenamente operativo antes de que acabe el año.

Leiceaga también indicó que los socialistas, desde el Senado, habían contribuido a impulsar cuestiones importantes como la comunidad, y puso como ejemplos ek futuro de Alcoa, que se está “dirimindo nestes momentos”, el Xacobeo, además del desarrollo de infraestructuras.

Ahora, en opinión de Leiceaga, es momento de seguir con el proceso de vacunación y “complementar coa recuperación económica”. Metido en esta materia, el dirigente socialista explicó que “Galicia resistiu ben á Covid”, y lo justificó argumentando que “o turismo ten menos peso que noutras comunidades”, y agregó que funcionaron medidas de protección como los ERTEsm, “que facilitaron que Galicia se comportase ben”.

Sin embargo, el economista alertó de que en la fase de recuperación económica está apreciando un peor comportamiento por parte de la comunidad en relación al conjunto. “Galicia vai por detrás”, aseguró.

Así, se refirió a la bajada del paro registrado en el mes de julio, que fue inferior a Galicia (3,9%) en comparación con la media estatal (casi un 5%). También subrayó que la creación de empleo está siendo mejor en España, y se apoyó en la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre del año, al recordar que la ocupación en Galicia había aumentado un 1,6%, frente al 2,5% estatal. “Estamos aproveitando menos a recuperación”, alertó el senador.

Esta dinámica de recuperación y creación de empleo más lenta que la media nacional, “preocupa” a los socialistas. Por eso, Leiceaga declaró que “hai que exixirlle moito máis á Xunta”. En este punto, instó a los dirigentes gallegos a que abandonen la psotura de “crítica constante á acción do Goberno estatal”, y abogó por que “pasen a facer as cousas, a cumprir cos cidadáns adecuadamente”.

Fernández Leiceaga recordó que la comunidad ya ha recibido fondos de diversos planes de ayuda. Dinero en materia de “vivenda, transición ecolóxica, política social, emprego...” que van a suponer que “Galicia terá unha enorme oportunidade”. Para aprovecharla, reiteró la reclamación al Ejecutivo autonómico de que “faga un esforzo enorme para que sexa eficaz na xestión e eficiente conseguindo que a creación de emprego se sitúe na liña do resto de España”. “Non pedimos máis”, comentó, pero remarcó la necesidade de “crear emprego e modernizar o tecido produtivo”.

Galicia tiene que aprovechar este momento, y que el año que viene “aumentarán as entregas a conta”, a lo que hay que sumar “alivio financieiro” y la “entrega de fondos derivada do IVE”. Apeló a la “cogobernanza” para conducir esta reactivación. “Hai que pedirlle á Xunta este esforzo. Que se poñan as pilas. O Goberno de Sánchez cumple. A Xunta ten que liderar unha recuperación incisiva”, zanjó.