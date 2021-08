Liberado el marinero gallego retenido en Yemen

once meses. El marinero gallego Pablo Costas, que estaba retenido en Yemen desde septiembre del año pasado bajo un cargo de supuesta pesca ilegal, fue liberado este domingo, según confirmaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la familia. Así, desde Exteriores informaron de la liberación de Costas, patrón de pesca de Bueu, y señalaron que esta medida fue posible gracias a las gestiones no solo del ministerio, sino “del propio ministro (José Manuel Albares) personalmente”. El hermano de Pablo, Víctor, así como fuentes del sindicato CUT, explicaron que salió ya del barco, junto con otros compañeros de tripulación, y se encuentra en un hotel en Al Mukallah. No obstante, y aunque ya le devolvieron el pasaporte, por el momento no hay fecha concreta para el regreso. El portavoz de la CUT, Manolo Camaño, explicó que están “pendientes” de que “tramitar los billetes de avión”, teniendo en cuenta las dificultades de un país “en guerra” como Yemen y las limitaciones en el transporte aéreo. La previsión es que se pueda facilitar un “convoy de seguridad” para que se desplace desde el puerto de Al Mukallah hasta el aeropuerto, a unos 270 kilómetros. Una vez allí volaría a El Cairo (Egipto) y luego a Madrid.

La odisea de Pablo Costas comenzó en julio de 2020, cuando el pesquero en el que trabaja, el Cobija (de bandera boliviana) fue sometido a una inspección en el Índico por parte de las autoridades australianas. Esa inspección confirmó que “todo estaba bien”, según la CUT, pero, estando aún en altamar, el barco fue vendido a un armador somalí, que ordenó tomar rumbo a Yemen. En septiembre, y ya en Al Mukallah, Costas fue informado de una orden de detención por parte de la Interpol y cursada por Australia, que lo acusa de un delito de pesca ilegal. Es condenado a tres meses de arresto y, tras cumplirlos, el fiscal presenta un recurso para paralizar su repatriación. A lo largo de los últimos meses, la CUT y su familia denunciaron su situación en la que Pablo y sus compañeros estaban “secuestrados” en el barco, llegando a estar sin comida, ni atención sanitaria, entre otras. europa press