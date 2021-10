Limpiar de la tarifa todo lo que se escapa de la luz

En el foro La Toja vínculo Atlántico se abrió sesión el viernes abordando la urgencia de un compromiso medioambiental frente al cambio climático. La mesa fue moderada por Lara Lázaro, investigadora del Real Instituto Elcano, y contó con la presencia de Laurence tubiana, CEO del European climate Foundation, del ex comisario europeo de energía Miguel Arias Cañete, y del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. Galán defendió la necesidad de abordar la coyuntura de los precios de la energía y los retos de la descarbonización de la economía en clave europea, “con soluciones acordes al marco de la UE y con rigor en el análisis”. “Es esencial preservar la estabilidad jurídica, no poner en entredicho el modelo europeo y no perder la confianza de los inversores”, manifestó.

En su intervenció subrayó que la Unión Europea lleva décadas a la cabeza de la acción climática y que el programa ‘Fit for 55’, que estima un recorte de emisiones del 55 % a 2030, es ambicioso y una gran oportunidad, que traerá inversiones de unos 3,6 billones de euros.

Pero ha incidido en que es una ley europea que hay que cumplir y solo funcionará si tiene respuesta europea. “No la pongamos en entredicho, cuando otros la quieren imitar”. “Lo que no puede ser es que cada país vaya por su camino a la primera tormenta”, ha apuntado.

Asimismo, ha defendido que, ante desafíos europeos, la respuesta tiene que ser europea. “Todos los Estados miembros deben poner en marcha medidas coordinadas para cumplir objetivos de la Unión Europea frente a medidas nacionales que fragmentan el mercado interior europeo y retrasan la transición”, explicaba.

En este sentido, reforzó la validez del principio de la Unión Europea de “quien contamina paga”, frente a medidas nacionales que han creado un mecanismo con el que “quien no contamina, paga también y más”. El presidente de Iberdrola aludía así a las medidas adoptadas por algunos países, como España, contrarias a la neutralidad climática, ante una situación coyuntural que afecta a toda Europa.

“La Unión Europea debe permanecer vigilante: o los Estados miembros cumplen compromisos y respetan las herramientas europeas o el modelo se pone en duda y la inversión se irá a otra parte. Es esencial preservar la estabilidad jurídica y las reglas del juego, no poner en entredicho el modelo europeo y no perder la confianza de los inversores”, ha subrayado.

Frente a la coyuntura de los precios altos de la energía, Galán defendía mecanismos como el mercado de derechos de CO2 y su utilidad en estos momentos por parte de los Estados “para promover energías limpias y proteger a vulnerables”.

También insistió en otras soluciones, como la necesidad de limpiar la tarifa eléctrica y eliminar impuestos a la generación y referenciar el precio de la electricidad a bolsas de futuros. Galán recordó el “firme compromiso de Iberdrola con la recuperación verde” y el modelo de la compañía, basado en la sostenibilidad medioambiental como fórmula de creación de valor para todos.

Un modelo “más válido hoy que nunca”, que ha llevado al grupo a invertir en las dos últimas décadas 120.000 millones de euros en renovables, redes eléctricas y almacenamiento y poner en marcha el mayor plan de inversión de un grupo español, que destinará 75.000 millones de euros a 2025 y 150.000 millones de euros a 2030 para triplicar su capacidad renovable –hasta cerca de 100.000 MW al final de la década– y duplicar el valor de sus activos regulados y redes inteligentes.

Asimismo, recordó las alianzas con 500 empresas para impulsar inversiones adicionales a través de Next Generation, en los ámbitos de la eólica marina flotante, el bombeo, la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde. Tambié el desarrollo de una cadena de valor a la que “hemos adelantado pedidos a nuestros proveedores por 18.000 millones de euros para evitar la destrucción de empleo. Con muchos de ellos, además, desarrollamos un gran efecto arrastre en nuestra actividad en los mercados internacionales”.

Importancia del acuerdo de París

Por su parte, Laurence Tubiana argumentaba en A Toxa que “aunque existen problemas políticos, el hecho de que 27 países de la UE se unan para tener un programa de transformación económica y social es increíble. Es una revolución ecológica y económica por la que debemos sentir un entusiasmo total”, manifestó. También puso en valor que “en París decidimos que el objetivo para 2050 sería conseguir tener emisiones 0. Y seis años después ya se ha incorporado esta visión en más de 100 países, así como también en compañías, inversores, bancos...”.

Arias Cañete recordaba que con el acuerdo de ese centenar de países “consiguió emocionarme”, pues tien claro que “la lucha del cambio climático es una lucha de esta generación”. Lara Lázaro, por su parte, señalaba que “las emisiones aumentarán en lugar de reducirse, vamos en dirección contraria”, aunque “hay países trabajando ya y es importante mantener el espíritu de París vivo, necesitamos más cooperación y generosidad, aumentar la financiación climática”.

Cañete alegó además que “el mejor favor que se le puede hacer a un país en vías de desarrollo es hacer acciones de capacitación y convencer que haya un marco regulatorio estable para atraer la inversión privada. La transformación no la hará el sector público”.