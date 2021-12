“Llueve sobre mojado... Hay precariedad, sobrecarga y el virus puso esto patas arriba”

Vigo. “Ha habido muchas jubilaciones que no se han restaurado. No se han cubierto. No ha habido relevo”, remarca el doctor Alberto García, médico en el centro de salud Pintor Colmeiro (Visgo) y vocal del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra. El especialista, tras demasiados años luchando por la Atención Primaria, reconoce que todavía “no hay mejoría” alguna.

De hecho, en vez de ir a mejor, la situación “ha ido a peor”, comenta, destacando que sobrepasan la demanda asistencial que tenían antes. “Anteayer tuve 66 en un día. Hice una media de la semana pasada y superaba los 55 diarios”, dice sobre los pacientes que atendió recientemente: “Cu- alquier persona, por mucho que aguante, tiene un límite”.

“No nos podemos permitir hacer las cosas mal porque nos estamos jugando la salud de las personas, que son nuestros pacientes”, añade asimismo el doctor, señalando que “mucha gente mayor con este ritmo de trabajo no lo han soportado” y los que quedan actualmente están sometidos “a un ritmo mucho mayor”.

“Ahora va a ser peor en Navidades porque en teoría la gente tiene que disfrutar de algunos días de descanso”, indica García, quien cree que se formará en las próximas fechas “la tormenta perfecta”.

A fin de combatir este fenómeno, que parece agravarse conforme pasa el tiempo, llama a “fidelizar a los médicos” en las consultas de Primaria mejorando sus condiciones: “Tienen que ser otras”. j.g.