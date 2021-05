Los 29 aspirantes por cada plaza del cuerpo auxiliar C2 de la Xunta se examinarán el 20 de junio

La Xunta acaba de anunciar la fecha del examen para cubrir 341 plazas del cuerpo auxiliar C2 al que están llamados a participar un total de 10.056 aspirantes, es decir, 29 personas para cada plaza ofertada. Las pruebas se celebrarán el próximo 20 de junio de manera simultáne en el recinto de la Feria internacional de Silleda en Pontevedra y en el Instituto Ferial de Vigo (IfeviI).

El anuncio lo hizo este miércoles el director general de Función Pública, José María Barreiro, en la Comisión 1ª, Institucional, de Administración General, Justicia e Interior donde destacó además que, de los procesos selectivos que se vieron afectados por la pandemia de la COVID-19, este es el segundo con mayor número de aspirantes.

El anuncio de la fecha de los exámenes se hace después de que Sanidade diera el visto bueno a su celebración, siguiendo los protocolos que garantizan la seguridad contra la pandemia. Así, el examen para el grupo C2 del cuerpo auxiliar/Grupo IV de la Xunta se realizará simultáneamente en dos sedes distintas: el recinto ferial de Silleda y el Ifevi de Vigo. Además, el ejercicio tendrá lugar en dos turnos sucesivos, de mañana y tarde. Todo ello para evitar aglomeraciones entre los aspirantes.

PROTOCOLO ESPECÍFICO

Todas las pruebas se realizarán conforme al protocolo elaborado por la Xunta y avalado por las autoridades sanitarias. Solo se permitirá el acceso a los edificios a los aspirantes que realicen los ejercicios y al personal implicado en el desarrollo de las pruebas por lo que los opositores deben acudir solos (salvo en caso de que precisen asistencia), según indica la Xunta en una nota de prensa.

Tendrán que presentarse a la hora indicada en la convocatoria, no con antelación; y guardar en todo momento a distancia de seguridad; será obligatorio el uso de máscara durante todo el proceso y el empleo de gel hidroalcohólico para entrar en los pabellones. Sus objetos personales deben ser los mínimos imprescindibles y no se podrá compartir material. En cada una de las puertas donde se desarrollen las pruebas se señalarán claramente los accesos correspondientes lo que permitirá su visualización desde lo exterior con el fin de agilizar la identificación del acceso que corresponda la cada aspirante. Además, se ventilarán los pabellones y se mantendrán las puertas abiertas durante la realización del ejercicio, siempre y cuando las corrientes de aire o el ruido no molesten a los examinados.