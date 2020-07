Los alcaldes de A Mariña trabajan en una campaña para reactivar el turismo

La Mancomunidad de Ayuntamientos de A Mariña lucense se reunirá esta tarde con el objetivo de desarrollar las líneas maestras de una campaña de turismo en la que se "está trabajando de forma urgente" para tratar de reactivar la actividad de la comarca después del brote de coronavirus, que ha provocado importantes pérdidas en la economía local.

El presidente de la mancomunidad y alcalde de Foz, Fran Cajoto, ha explicado que "el objetivo de esa reunión es tratar las noticias" que transmitirá a lo largo del día de hoy el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, "sobre las medidas en el distrito sanitario de A Mariña".

Pero también, ha añadido, "exponer, analizar y confrontar una campaña de turismo responsable en la que se está trabajando de forma urgente para la reactivación económica de la comarca".

Además, que "ha sido solicitada una reunión bilateral con la Axencia de Turismo de Galicia", que Cajoto espera que "se celebre lo antes posible".

"La Axencia tiene la experiencia y la capacidad para apoyar al sector en el momento más difícil que ha vivido la comarca" y "en plena época estival", recuerda.

La mancomunidad acaba de reunirse con representantes de la Federación de Comercio de A Mariña para conocer "de primera mano la situación del sector comercial y hostelero de la comarca" y acordar "distintas medidas para que los vecinos y los futuros visitantes, con las debidas precauciones y cautelas, confíen y apuesten de nuevo por consumir de forma responsable en los distintos establecimientos de la costa de Lugo".

Por su parte, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo (APEHL), Cheché Real, ha informado de que, a petición de este colectivo, el conselleiro de Cultura e Turismo en funciones, Román Rodríguez, se reunirá mañana en la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia con representantes del sector en A Mariña, para tratar de impulsar medidas que ayuden a reactivar el sector.

Real le confirmó a EFE que la situación del sector de la hostelería en A Mariña es realmente "muy complicada", porque a los meses de confinamiento se han sumado ahora las restricciones a la movilidad decretadas para tratar de frenar la propagación del coronavirus tras detectar un brote en la comarca.

"La realidad es que no hay clientes. No importa que estén los establecimientos abiertos. No hay clientes", dijo Real.

De hecho, afirmó que a día de hoy ni siquiera están en A Mariña muchas personas que tienen en localidades de la costa segundas residencias o familias que, de forma habitual año tras año, alquilan en la zona algún tipo de alojamiento.

Real dijo que la APEHL tiene la intención de promover una reunión para la próxima semana en la que se sienten a la misma mesa todas las administraciones públicas, tanto "la Xunta de Galicia, como la Diputación y la Subdelegación del Gobierno en Lugo".

"Es necesario que todos colaboremos para sacar adelante un situación muy difícil", ha zanjado.

