Los alcaldes hacen fuerza para activar entre A Coruña y Ferrol un tren competitivo

Santiago. La alta velocidad ferroviaria a Lugo mantiene la tensión una jornada más entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de España.

Así, la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, afirmó este miércoles que el Ejecutivo autonómico está “sorprendido y preocupado” por los recortes que asume Adif en el corredor ferroviario que enlaza Lugo con Monforte y Ourense, porque al renunciar a las variantes de Os Peares y Rubián, condena a los lucenses a “no tener alta velocidad”.

Esa lectura no la comparte la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez. La representante gubernamental pidió a la conselleira que mire hacia la Xunta y aclare para cuándo “tiene prevista” la ejecución de la vía de altas prestaciones de A Mariña.

Al margen de los cruces de declaraciones por estos dos trazados, la polémica también se extendió a las obras de la intermodal de la capital provincial.

Respecto a esta estación, Ethel Vázquez apreció que que “hay falta de interés” por parte del Gobierno “por seguir avanzando”, dado que ofrece “excusas permanentemente”. “Si quieren licitar, que la liciten ya. No vamos a poner ningún impedimento”, añadió Vázquez, quien recordó que el ministro Ábalos presentó “el proyecto en campaña electoral”. Desde su punto de vista, la “apuesta” de la Xunta por esa infraestructura “es clara”, porque está dispuesta a financiar, además de la propia terminal de autobuses, parte del coste de urbanización, para aliviar “la carga económica del Ayuntamiento de Lugo”. No está dispuesta, en cambio, con “el dinero de todos los gallegos”, a “financiar el aparcamiento de la terminal ferroviaria”, porque es una inversión que “le corresponde al Gobierno de España”. Recordó que la Xunta ya le presentó al Ministerio en su momento “tres alternativas”, pero todavía no ha recibido “ninguna respuesta”. “Que elijan y que liciten ya”, insistió.

Militancia en el PP “Comprendo que la conselleira de Infraestructuras es militante de un partido político (PP) y tiene que sumarse a la estrategia que decide su partido, pero no todo vale”, dijo la subdelegada del Gobierno.

En ese sentido, consideró que Lugo es “una de las provincias en las que más ha aumentado este año la inversión en infraestructuras en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)”.

“La inversión real del Ministerio de Transportes se ha multiplicado por dos con respecto al último presupuesto presentado por el gobierno del PP”, precisó, con una inversión prevista de “104,81 millones de euros”.

Para mantenimiento de la red viaria del Estado en Lugo, el Gobierno habilitó casi “8 millones de euros”, zanjó. ecg