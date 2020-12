Los árboles de la armonización fiscal y el bosque de la supresión del impuesto sobre el patrimonio

DE NUEVO el Impuesto sobre el Patrimonio vuelve a la palestra con motivo de la pretensión de armonizar la fiscalidad autonómica. Pero lo que se pretende no es armonizar. Un impuesto cedido ya está armonizado a través de la ley que le dota de un régimen común para todo el Estado. Si de verdad se quisiera armonizar se empezaría por los impuestos propios, por ejemplo, los ambientales, verdadero carajal autonómico. De lo que en realidad se trata es de impedir que las Comunidades Autónomas hagan lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, que es eliminar el impuesto vía bonificación del 100 % de la cuota. Algo que pueden hacer todas las demás Comunidades de régimen común. Es por tanto un dislate hablar de dumping fiscal.

Cuestionar el Impuesto de Patrimonio no debe ser ningún tabú. Es más, no exigir el Impuesto al Patrimonio es hoy lo normal, entendiendo el término normal en su acepción de aquello que se ajusta a lo que es habitual o corriente. De hecho, es un impuesto que no forma parte de la inmensa mayoría de los sistemas fiscales de los países de la Unión Europea ni de los de la OCDE. Si el argumento de que un tributo existe en otros países vale para defender que España debe tener, por ejemplo, un impuesto sobre servicios digitales, sobre envases reutilizables o sobre billetes de avión, no se entiende por qué la misma tesis no puede servir para discutir la permanencia de este impuesto en nuestro ordenamiento.

Al margen de ello, varias son las razones que permiten poner en entredicho el Impuesto sobre el Patrimonio. De las muchas que se han esgrimido, vamos a centrarnos en dos.

La primera se refiere a la congénita propensión a la confiscatoriedad de un impuesto que, aunque recae sobre el patrimonio, se paga con la renta. Por tanto, si el bien gravado no produce renta o la produce en un importe inferior a la cuota tributaria que se exige, es necesario dedicar una parte del patrimonio a pagar el impuesto. Así, por ejemplo, gravar con el tipo más reducido (0,2 % en la tarifa de la Ley 19/1991) el saldo de una cuenta corriente no remunerada supone tener que disponer de parte de dicho saldo para abonar el tributo. Es decir, se afecta a la integridad de la riqueza gravada. Quienes defienden el impuesto entienden que éste tiene una vocación productivista, y pretende incentivar que se pongan en explotación los bienes que no producen renta (por ejemplo, que se pongan en alquiler las viviendas vacías). Pero eso no es así en un impuesto como el español que incide sobre todo tipo de bienes y que nunca se planteó como un gravamen sobre bienes improductivos.

La segunda objeción se formula en relación con los criterios de valoración de los distintos bienes. Existe una dispersión de reglas de valoración que genera inseguridad jurídica (y esa fue una de las razones por las que el Tribunal Constitucional de Alemania declaró inconstitucional el impuesto en 1995). Pero, sobre todo, las reglas de valoración no son las adecuadas. Por ejemplo, en los inmuebles no se debería atender al valor comprobado (que toma como referencia el valor real o de mercado) si es superior al de adquisición o al catastral, ya que el Impuesto al Patrimonio debe tomar en consideración el valor de uso de los bienes, no el valor venal o de transacción.

Tanto del entorno económico internacional como las mismas modificaciones introducidas en el tributo, han hecho que pierda su capacidad para alcanzar de forma eficaz los objetivos para los que fue diseñado. En el actual contexto, resulta necesario suprimir el gravamen...Son palabras de la Exposición de Motivos de la Ley 4/2008 con la que el gobierno de Rodríguez Zapatero suprimió el impuesto. No hay nada que nos lleve a pensar que las consideraciones que entonces aconsejaban dejar de cobrar el Impuesto sobre el Patrimonio no valgan para ahora.

En suma, la mal llamada armonización son los árboles que no nos deben impedir ver el bosque de la necesidad de plantearse la supresión de un impuesto que desincentiva el ahorro, repercutiendo negativamente en la formación de capital y en la inversión. Que tenía su razón de ser en épocas en que la Administración tributaria no disponía de otros medios para controlar las fuentes de renta. Y que constituye una rara avis en el panorama fiscal internacional.