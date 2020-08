Los brotes de la covid cierran el ocio nocturno e impiden ir a un bar tras la medianoche

Se hizo de rogar, pero antes de las seis de la tarde del sábado se publica la orden en el esperado Diario Oficial de Galicia (DOG) que modificaba determinadas medidas previstas en el Acordo del Consello da Xunta de Galicia del pasado 12 de junio en el que se establecían las medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad. En total, son seis modificaciones de actuaciones, en buena medida, ya habilitadas desde el Ejecutivo gallego.

Un plan abierto a modificaciones según la evolución de la pandemia que desde ayer añade novedades pactadas por las autoridades sanitarias del conjunto de las autonomías y de La Moncloa, donde destaca el cierre del ocio nocturno desde esta misma noche, y que extiende a toda España la pionera medida gallega de limitar que se fume en el exterior sólo a quiénes puedan garantizar una distancia de seguridad de al menos dos metros, añadiendo cualquier dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas y asimilados. Tras el acuerdo en el Consejo Interterritorial de Salud del viernes fueron declaradas por el Ministerio de Sanidad, ese mismo día, como actuaciones coordinadas para responder “a la situación de especial riesgo derivada del incremento de casos positivos por covid-19”.

En lo que se refiere a la medida relativa al ocio, la Orden del Ministerio de Sanidad que la Xunta traslada al DOG indica que estos locales “con horario mayoritariamente nocturno”, entre los que cita a bares de copas, discotecas y salas de baile, “constituyen actualmente el origen de los brotes epidémicos con mayor número de casos asociados” –cita una media de 31 casos identificados por manifestación vírica–, indicando que además son los que originan “una gran parte de la transmisión comunitaria actual y de casos en varias comunidades autónomas, debido a que afectan a grupos grandes de población, difícilmente identificables, con orígenes geográficos muy diversos y que por las grandes dificultades de localización que generan, impiden la aplicación temprana y eficaz de medidas de control”.

A pesar de las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias autonómicas para restringir o limitar la actividad de estos locales de ocio, reconocen, “siguieron registrándose brotes asociados”, señalando que “la propia naturaleza de la actividad en el interior de estos locales dificulta enormemente la implementación práctica de otras medidas como el distanciamiento interpersonal”.

Así que a partir de las 00.00 horas del lunes, esta medianoche, cuando entre en vigor la orden publicada en el DOG, “discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de fiestas, así como salas de conciertos” tendrán que “permanecer cerradas”. La medida, concretan, se aplicará tanto en el interior como el exterior de los locales, sin que se salven las terrazas.

HOSTELERÍA. En cuanto a los establecimientos de hostelería y restauración se les limitan los horarios: tendrán que cerrar no más tarde de la una de la madrugada “sin que pueda permitirse el acceso de ningún cliente desde as 00.00 horas”. Se sigue instando el uso de mascarilla en los espacios privados, abiertos o cerrados, en reuniones o confluencia de personas no convivientes, y a mantener la distancia de seguridad entre las personas y la aplicación de medidas de higiene”.

Dentro de bares, cafeterías y restaurantes el consumo habrá de hacerse en barra o sentado en mesa atendiendo las anteriores reglas. “La ocupación máxima será de diez personas por mesa o agrupación de mesas”, según recoge el DOG y, reitera, respetando la distancia mínima de seguridad entre ellas.

Se recoge que la Consellería de Política Social, de manera coordinada con la de Sanidade, determinará medidas específicas para los centros sociosanitarios tanto en realización de pruebas PCR o régimen de visitas y de salidas, dado el aumento de casos ligados a las residencias.

Por último, plantea en sus modificaciones el sabatino DOG dos recomendaciones: la primera, “restringir los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable”, y la segunda, “limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas”.