Los camioneros ven posible un puntual desabastecimiento de cara a Navidades

“Piensa que un transportista tiene un consumo de unos 3.500 o 4.000 litros de gasoil al mes, lo que con la suba actual implica un mínimo a final de mes de entre 800 y 1.000 euros”, explica X, en la misma línea que su compañero X. Además, plantea que ya no solo se trata del gasto en gasoil, sino también en “prácticamente todo”, porque “ahora subieron las ruedas, los talleres, si yo quiero cambiar hoy la plataforma y comprar una igual a la de hace dos años, me vale 2.000 o 4.000 euros más, y donde antes comía por diez euros, ahora en el mejor de los casos lo hago por once, doce o trece”. “Nos está subiendo prácticamente todo y no tenemos capacidad para repercutir en lo que esto nos está suponiendo”, destaca. Y explica que la única forma es “andar bajo mínimos”, porque “ya traes una inversión muy grande detrás y tienes que ir jugando a base de echar horas”.

X explica, además, que el trabajo de camionero es muy duro, porque “tienes que estar 24 horas seguidas pendiente de tu trabajo, del camión, nueve horas de conducción más luego temas de descarga, e inclusive cuando te vas a dormir duermes con un ojo cerrado y el otro abierto, por si te roban el gasoil o te rompen la lona, vamos, que nunca estás tranquilo, no es como cuando cierras tu jornada de trabajo y te puedes ir a casa y darte una ducha, cenar tranquilo, tumbarte un rato en el sofá y dormir en tu cama, para los camioneros esto no existe”, admite.

Asimismo, recrimina a las empresas de carga, “que ven que de momento la mercancía sigue saliendo”, sí que “se apresuraron mucho durante la pandemia a regular los precios, cuando el gasoil valía un 35 % menos que hoy, porque costaba uno 1,10 o 1,05 y la valoración final nos bajó en un 2 o 3 %”; mientras que ahora, “no vemos que estén tan bondadosos, cuando el gasoil está a 1,40, no vemos que digan que nos hay que subir un 4 o un 5 % más”.

Por ello, si las cosas siguen así, asegura que “puede haber problemas en el transporte de mercancías de cara a las Navidades”. Siempre se dice que faltan chóferes, pero “no es que falten, es que hoy en día este no es un trabajo atractivo para una persona joven”. “Si yo voy a ganar lo mismo estando en casa y pudiendo dormir todos los días en casa, no me gasto 4.000 euros en sacar unos carnets y todo lo que me exigen para vivir 24 horas pendiente del camión de la empresa de Fulanito, sin tener domingos ni festivos ni nada; prefiero estar en casa y ver a mis hijos, no como yo que cuando eran pequeños los míos llegaba a casa a las tantas de la madrugada y ya estaban durmiendo y cuando salía seguían durmiendo, de manera que yo no disfruté de ellos de pequeños, su madre tenía que hacer de madre y de padre y nadie conocía al padre de Alba y Roberto, algo que es muy triste de decir”.

Con todo, también deja claro que “a mí nadie me obligó a ser camionero”, porque “era un oficio que a mí me gustaba y gracias al que mis hijos vivieron”. “Hace quince años un chófer que iba para el extranjero y hacía reparto internacional ganaba unos 3.500/4.000 euros, quitando de dietas y a lo mejor se venía con un sueldito de 1.500 o 1.000 euros para casa, que trabajando lo que trabajamos tampoco es nada de otro mundo, pero daba para vivir”, recuerda. Mientras, afirma que ahora “se empieza a ver a gente comiendo de táperes que traen porque de algo tienes que quitar para poder llevar algo para casa y da pena llegar a un aparcadero de un restaurante, que todo esté lleno de camiones, y que veas que no hay ni una persona dentro comiendo”.

También recuerda cuando, durante la pandemia, mientras todo estuvo cerrado, “éramos unos dioses”, pero, en general, siempre les odian. “Si vas por carretera te puedes fijar en que el camión es el típico que estorba en todos lados, interrumpes el carril, el turismo de atrás te pita... Yo no puedo circular a más velocidad, ¿qué le voy a hacer?”. Y, aunque asegura que su gremio no quiere ponerse medallas, lo que sí quiere es que “se valore un poco nuestro trabajo y que, la gente, cuando va al supermercado, se pregunte: ¿Cómo llegaron aquí estos yogures cuando había pandemia y no se podía ni andar en carretera?”. “Hoy por hoy no hay ninguna alternativa competente a un camión, ni Renfe: en 24 horas tengo la mercancía en cualquier lugar de España”.