Los desahucios bajan en Galicia un 3,9 % durante el primer trimestre del año

El informe “Efectos da crise económica nos órganos xudiciais”, emitido por la Sección de Estatística do Consello Xeral do Poder Xudicial, determina que en la comunidad gallega se han registrado 447 desahucios durante el primer trimestre del año, dieciocho menos con respecto al mismo período del año anterior –465–, lo que supone un descenso del 3,9 %. En concreto, 84 de ellos se produjeron como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, frente a los 106 que se llevaron a cabo por este motivo en 2021, registrando una caída interanual del 20, 8 %. Por expedientes derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se inscribieron 351 desahucios, prácticamente los mismos con respecto el año anterior –352–. Sin embargo, las inscripciones enmarcadas no separadas por otras causas pasaron de 7 en 2021 a 12 en los tres primeros meses de 2022.

Por su parte, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en Galicia entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022 se mantuvieron sin cambios con respecto al mismo periodo de 2021. En este primer trimestre, se presentaron 191 procedimientos que permiten exigir o pagar las deudas con garantía prendaria o hipotecaria al acreedor, dos menos con respecto al mismo período del año anterior. En lo que respecta a este tipo de procedimiento no fijados por el Estado, se presentaron 6.410, lo cual representan una disminución del 12 % con respecto al mismo trimestre de 2021.

En referencia al número de expedientes relacionados con cláusulas suelo presentados en las sentencias de la comunidad autónoma gallega, disminuyó en el primer trimestre del año un 44,5%, pasando de los 2.034 registrado en el mismo período de 2021 a los 1.129 resultantes. Así mismo, el 97,3% de las sentencias dictadas en este tipo de procesos fueron vinculantes. El número de licitaciones presentadas en los juzgados de lo mercantil gallegos ha aumentado ligeramente respecto al año pasado, ya que se pasó de 99 en el primer trimestre de 2021 a 102, un 3% más.

Por otra parte, los jueces gallegos presentaron 29 demandas por ocupación ilegal de viviendas –11 del período anterior–, en los casos en que los propietarios son personas físicas, entidades sin animo de lucro o entidades públicas que ceden viviendas de protección oficial. Por cada 100.000 habitantes se contabilizan 1,1 verbos posesorios para la ocupación ilegal de viviendas, –situándose la media estatal en 1,6–. En total, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2022, las sentencias de primera instancia y de primera instancia comunitaria e instructivas resolvieron 23 de dichos procedimientos.

En cuanto a los procedimientos concursales de personas físicas no mercantiles, que, desde la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial–en vigor el 1 de octubre de 2015– corresponden a los juzgados de primera instancia e instrucción Y se presentaron a lo largo de los tres primeros meses del año 114 casos, veintiocho menos –86– con respecto al pasado año, es decir, un aumento del 32,6 %.