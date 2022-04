Los dos helicópteros medicalizados del 061 atendieron en un lustro más de 5.000 urgencias

Santiago. Los helicópteros medicalizados que prestan servicio a Urxencias de Galicia-061, pertenecen a la empresa Eliance Helicopter Global Services, S.L, con amplia experiencia en este tipo de actuaciones. Las aeronaves trabajan de orto a ocaso, es decir, desde que sale el sol hasta que se pone ya que durante la noche no son operativos. Dada la especial orografía y condiciones meteorológicas (muchos días de niebla y lluvias fuertes) de nuestra comunidad se ven obligados a realizar los operativos en condiciones extremas aunque todos los pilotos tienen experiencia acreditada.

Desde mediados de febrero, según fuentes de la empresa concesionario, hay cuatro aviadores al día por helicóptero. Durante todas las jornadas están operativos dos pilotos y otros tantos mecánicos de mantenimiento. “Durante el invierno solo hay dos pilotos , pero cuando ya aumentan los días y hay más de once horas de orto a ocaso se incorporan dos aviadores más, al igual que otros tantos técnicos”, sostienen fuentes de la empresa que rechazan de plano las acusaciones de no cumplir con el pliego de condiciones.

Lo hacen ya que con el cambio de estación y la llegada de la primavera la CIGA emitió un comunicado en el que denunciaba “o incumprimento do contrato de servizo de transporte sanitario aéreo 061, que está prestando servizo durante menos tempo do que ten contratado por falta de persoal. En concreto a CIG-Saúde sinala que o contrato formalizado en 2019 establece que o período de servizo será todos os días do ano de orto a ocaso e que dende o pasado día 19 de marzo, ese período entre orto e ocaso supera as 12 horas de luz. Porén, o servizo préstase só por 12 horas, ante a falta de pilotos para cubrir todo o horario do contrato”. Añadían que “este incumprimento afecta, segundo explican, tanto ao helicóptero con base en Santiago de Compostela como ao que ten base en Ourense”.

Los representantes de la CIG señalaban que cuando los días tienen más de doce horas de sol se producían los incumplimientos añadiendo que “sen que se saiba até cando a falta de pilotos suficientes fará incumprir o contrato asinado ente a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e Eliance Global Services, S.L. ,concesionaria do servizo” argumentando que “é un perxuicio para as usuarias e usuarios do Servizo Galego de Saúde que quedarán privados deste medio de atención ás emerxencias nas últimas horas do día”.

Desde la empresa consignataria se mantiene que “en las dos bases se cumplen ampliamente las normas fijadas en los contratos lo que es fácilmente comprobable en los partes diarios” y, “sin querer entrar en polémicas”, retan al sindicato a que “demuestren los días que no había pilotos o mecánicos y no se pudo atender alguna urgencia”.

Destacan, además, que la capacidad de respuesta de los helicópteros medicalizados en Galicia es de las más rápidas en España y que, pese a los problemas con los que se encuentran cada jornada, llegan a los puntos más alejados en tiempo récord” Destacan así mismo la capacidad de los pilotos en situaciones complicadas e insisten: “Se cubren de largo todas las horas desde el orto hasta el ocaso y, cuando se requiere, se superan sin ningún problema”. m.M.