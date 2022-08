Los embalses gallegos se encuentran casi a la mitad de su capacidad total

A pesar de que en los últimos días han caído precipitaciones en buena parte de Galicia tras unos meses de verano muy secos, los embalses gallegos continúan, una semana más, perdiendo agua embalsada, y se sitúan ya al 51,7 % de su capacidad total, con 1.921 hectómetros cúbicos, 32 menos que hace siete días.

En concreto, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio para la Transición Ecológica, los embalses de la cuenca Miño Sil están al 49,9 por ciento, con 1.511 hectómetros cúbicos de agua embalsada, 18 menos que la semana pasada.

En la cuenca Galicia Costa, por su parte, hay embalsados 410 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone el 59,9 por ciento de su capacidad total y catorce menos que hace justo una semana.

Si analizamos la situación de los cuatro embalses gallegos de mayor capacidad, en todos se aprecia esa falta de lluvia lo que desencadena en una situación de sequía.

Analizados los datos en Embalses.net con datos a la 13.00 horas de este miércoles, el embalse de Belesar situado en la provincia de Lugo tiene 252,43 hm cúbicos de agua embalsada, mientras que su capacidad es de 655 hm3. El embalse de As Portas, de 536 hm3 de capacidad, situado entre Castrelo do Val y Vilariño de Conso, tiene una cantidad de agua embalsada de 134,57 hm cúbicos. El de Portodemouros,cuya presa se encuentra entre el municipio coruñés de Arzúa y el concello pontevedrés de Vila de Cruces, de 297 hm3 de capacidad, tenía ayer 167 hm3 de agua. Por último, el embalse de O Bao, en Viana do Bolo,tiene 118,67 hectómetros cúbicos de agua almacenada cuando su capacidad es de 238 hectómetros cúbicos.

los embalses españoles bajan hasta el 37,9 % de su capacidad total A nivel nacional, los embalses han perdido esta semana 705 hectómetros cúbicos, lo que representa el 1,3 por ciento de su capacidad total, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, que indica que en estos momentos los embalses guardan 21.291 hectómetros cúbicos y que, por lo tanto, están al 37,9 por ciento de su capacidad.

En este momento los embalses guardan 10.638 hectómetros cúbicos menos que la media del decenio, y algo más de 4.000 con respecto al mismo periodo del año pasado.

Habría que remontarse a 1995 para encontrar un dato por debajo de estas cifras. En concreto, en la misma semana de agosto de hace 27 años, los embalses españoles no llegaban a acumular 15.000 hectómetros cúbicos de agua, según los datos del Ministerio.

Tal y como ha explicado el departamento que dirige Teresa Ribera, las precipitaciones han afectado esta semana a la vertiente Atlántica y han sido escasas en la vertiente Mediterránea. La máxima se ha producido en Albacete con 14,2 mm, (14,2 l/m2).

Con esta situación, la reserva se encuentra al 69,9 por ciento en Cantábrico oriental; al 60,4 por ciento en Cantábrico occidental; al 49,9 por ciento en Miño-Sil; al 59,9 por ciento, en Galicia Costa; al 81 por ciento, en las cuencas internas del País Vasco. Además, Tinto, Odiel y Piedras está al 68,6 por ciento; Júcar, 57,3 por ciento y el Ebro, al 48,5 por ciento.

Si embargo, ocho cuencas hidrográficas guardan menos agua que lo que permite la mitad de su capacidad. Son los embalses de las cuencas del Duero, que está al 40,6 %; Tajo, al 39,5 por ciento; Guadiana, al 25,3 por ciento; Guadalete-Barbate, al 26,3 por ciento; Guadalquivir, al 23,2 por ciento; la cuenca Mediterránea Andaluza, al 43,8 por ciento; Segura, al 39,2 por ciento y las cuencas internas de Cataluña, al 40,9 %.