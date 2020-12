Los empresarios de Pontevedra decidirán si continúan en la CEG

Vigo. El presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros, aboga por suprimir el voto delegado en las elecciones de la patronal gallega, porque “pervierten” el sentido democrático del proceso, y considera que la dimisión de Díaz Barreiros, 48 horas después de ser proclamado nuevo presidente de la CEG, fue un “error”.

Así lo declaró a los medios informativos, tras participar en una reunión del comité directivo y comisión permanente de la CEP, en la que, entre otras cuestiones, se informó sobre el proceso electoral de la pasada semana.

Cebreiros cuestiona los argumentos dados por José Manuel Díaz Barreiros para presentar su dimisión, y señala que la CEP “no puede asumir” que se justifique esa decisión porque la organización provincial haya reclamado información. A ese respecto, defendió que la CEP está “en su absoluto derecho” de pedir esos datos sobre las votaciones, y que “se podría haber evitado todo este jaleo” si la Confederación gallega hubiera sido “transparente”.

MATIZACIÓN. “La CEP no tenía como objetivo impugnar un acto en el que participamos”, precisa, y recuerda que él mismo estuvo en “la foto” de la proclamación de Díaz Barreiros porque “era lo lógico” en aras de la unidad. “Reconozco que en ese momento no pensé en el voto telemático”, dijo, antes de indicar que, de los 54 votos telemáticos, 10 fueron en blanco, 21 para Díaz Barreiros y “curiosamente” 23 fueron para Pedro Rey, el candidato que se retiró.

Y añadió que hubo “tres personas que llevaron 105 votos delegados”, lo que es “una perversión de la democracia”, especialmente cuando hay medios disponibles para que se pueda votar telemáticamente. “¿Por qué tres personas pueden decidir el futuro de la organización?”, señaló.

Cebreiros también opinó que “no parece prudente convocar elecciones inmediatamente”, pidió una “reflexión” y un “pacto de caballeros” en la CEG para permitir que los 180 representantes empresariales voten “libremente”, y un “compromiso” para “renunciar al voto delegado”.

FUTURO. “Tenemos que modificar el funcionamiento de la organización, y no es necesario un cambio de estatutos, sino de actitudes”, proclamó Cebreiros, quien advirtió de nuevo sobre el posible abandono de la CEG por parte de la Confederación de Empresarios de Pontevedra. “Llevamos desde 2013 con un caos de presidentes”, argumentó.

“¿Nos ha ayudado en algún momento en los últimos tres años la CEG en lo que hemos pedido? No. Pues igual no hace falta una Confederación gallega, sino provinciales y sectoriales potentes (...). Igual no hay que estar dentro de los sitios que no funcionan”, afirmó y avanzó que la organización que preside tomará una decisión al respecto el próximo lunes 14 de diciembre.

Preguntado sobre los posibles motivos por los que la CEG lleva años sin una organización efectiva, Cebreiros respondió que “igual hay algunos que no tienen otro modelo de funcionamiento más que ese”. “Mi compromiso es con Pontevedra, me quedan aquí dos años y no tengo intención ni me voy a presentar a la gallega. Yo ya di un paso atrás, dejemos que otros lo den adelante y dejemos que trabajen”, concluyó. e.p.