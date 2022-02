Los familiares estallan: “¿Dónde está España?”

··· “Hasta que no veamos hechos, no nos creeremos nada, ya que son muchos los comunicados que se han emitido y hasta que no veamos los buques por la zona, no creeremos nada”, señaló este viernes José Enrique Moreno, sobrino del marinero de Lepe desaparecido en el naufragio, Juan Antonio Cordero, toda vez que ha indicado que “muchas veces lo hacen para quedar bien y luego, nada”, por lo que, ha reiterado, “no nos creeremos nada hasta que no veamos los buques por la zona”.