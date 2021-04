Los grupos verdes piden claridad sobre Next Generation

ECOLOGISTAS. Más de media docena de grupos ecologistas unieron sus fuerzas para reclamar transparencia sobre los proyectos presentados opor la Consellería de Medio Ambiente a los fondos europeos Next Generation. En concreto, Adega, Amigos da Terra, AGCT, Verdegaia, GN Hábitat, SGHN y SGO exigen conocer los diez proyectos presentados por el departamento autonómico e instan a la Xunta a cumplir la normativa ambiental. “Propoñense de forma moi superficial en sen ningunha concreción unha serie de actuacións que entendemos necesitan ser explicadas e abertas á participación da sociedade civil para adaptar estes fondos ás necesidades reais, que son moitas, en materia de biodiversidade”. Para los ecologistas, los fondos Next Generation suponen una magnífica oportunidad para “mellorar o estado de conservación d do noso maltreito medio natural e debería ter como obxectivo a conservación e restauración dos ecosistemas mariños e terrestres e asúa biodiversidade no senso máis amplo posible”. Los grupos verdes hacen mención específicamente a los espacios protegidos, la Rede Natura y las especies con planes de recuperación aprobados o pendientes de aprobar y aquellas otras que realmente justificaron la declaración de estas figuras de protección, sin olvidar la necesidad de incrementar la superficie de espacios protegidos.

Los grupos firmantes del manifiesto solicitan a la consellería información nmásd detallada sobre los diez proyectos presentados y, en esa línea solicitan la celebración de una reunión telemática con la conselleira Ángeles Vázquez y la directora general de Patrimonio Natural, María Belén do Campo. Los ecologistas sostienen que la conservación de la biodiversidad lleva estancada en Galicia desde hacia muchos años y “non se cumpren os mandatos europeos”. Para los diferentes grupos ecologistas se hace preciso insistir en la necesidad de cubrir el vacío en la aplicación de estas políticas en le territorio de la comunidad autónoma gallega. redacción