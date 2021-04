Los herederos

Vive el mundo desarrollado en la era del narcisismo, mientras en otras partes del planeta, que abarcan un tercio de la población, las personas carecen de agua corriente. En la era del narcisismo todo gira en torno al individuo, sus deseos, sus gustos y unas ideas que siempre creerá que son exclusivamente suyas, pues si admitiese que le debe algo a alguien, entonces el narcisista no sería un verdadero narcisista. El universo narcisista es plano y tiene la forma de una circunferencia, cuyos radios se extienden desde el ego, que es su centro, hasta todos y cada uno de sus puntos. Los círculos narcisistas son mónadas aisladas, sin puertas ni ventanas, que flotan en una superficie global sin interferir nunca entre sí, porque están controladas por la armonía preestablecida que el filósofo Leibniz creyó que solo podía haber sido pensada por Dios, pero a la que los narcisistas no le pueden reconocer ningún autor, porque eso supondría una limitación de su libertad.

Consideran los narcisistas que lo único auténtico es lo individual y lo subjetivo, y que por eso la pasión debe dominar siempre a la razón, ya que si la pasión se sometiese a algún tipo de razón tendría que admitir una limitación de su capacidad de autodeterminación absoluta. Nadie puede discutir con un buen narcisista –que es aquel que sigue las normas que son comunes a todos los que son narcisistas como él y comparten las mismas etiquetas–, pues él cree que sus sentimientos son tan auténticos que nadie más que él sería capaz de comprenderlos, por ser totalmente irrepetibles.

Podríamos concordar con él, asumiendo su mismo nivel de narcisismo, defendiendo que los sentimientos no se pueden comunicar ni expresar, por estar enraizados en las profundísimas simas de las almas auténticas. Sin embargo, si lo hiciésemos así, cosa que a todo buen narcisista le agradaría, tendríamos que llegar a la conclusión de que hay un universo común para la república de los narcisistas, en el que se comparten las mismas ideas básicas, y consecuentemente los mismos sentimientos, puesto que no puede haber ninguna idea que no vaya acompañada de un sentimiento de agrado o desagrado que nos lleve a aceptarla con gusto o a rechazarla.

La relación narcisista básica es la que se desenvuelve en el mundo de la comunión entre un yo y un tú, o de un nosotros y un vosotros. Y es que si admitimos que también existen ellos, o los otros, entonces ese grupo de seres extraños serán algo ajeno, que ni nos entienden, ni podemos nosotros entenderlos. Desde S. Freud, y de acuerdo con el sentido común y la vida misma, la primera relación narcisista es la del niño con su madre, que luego se va extendiendo al restante núcleo de la familia: el otro miembro de la pareja y los demás hijos, duros competidores en la gesta vital del narcisista. Por esa razón cuando se habla de la familia se centra la cuestión en la relación amorosa personal de los miembros de la pareja, o de la madre y el niño. Una buena madre narcisista no tiene un niño, que es otra persona diferente a ella, a la que tiene que cuidar y educar, sino que tiene una maternidad, su maternidad se centrará en su ego y será básicamente el conjunto de los sentimientos, absolutamente genuinos y auténticos, que la madre tiene en la relación con su hijo, pudiendo compartir esa maternidad con otras maternidades igualmente genuinas, auténticas, e irrepetibles e incomunicables con nadie que no se ajuste a esa idea predeterminada y no sufra del síndrome de Eva, o síndrome de la madre primigenia.

Desde los inicios de la historia las funciones de la familia, una institución que más que una elección libre era un destino, fueron la reproducción de un grupo de cazadores o agricultores, que fácilmente podía llegar a extinguirse por tener que vivir en un medio muy hostil, y la transmisión de la propiedad de los medios de producción, y básicamente de la tierra. Cuando alguien dijo que el matrimonio es una carga muy pesada para ser solo soportada por dos se refería al sexo, pero por siglos del matrimonio tenían que salir mucho más de dos, si sus miembros aspiraban a ser auxiliados en su prematura vejez, o si querían defender a su grupo de otros grupos rivales, dispuestos a apoderarse de las tierras, los ganados y desgraciadamente de las mujeres, capturadas como esclavas.

Parte esencial de la familia es la herencia, regulada desde los primeros códigos del Antiguo Oriente. Por ella vemos pelearse en la Biblia a Esaú y Jacob, de ella habló uno de los primeros poetas griegos en el siglo VIII a.C., Hesíodo, que vio cómo su hermano Perses le arrebataba su parte de la herencia paterna sobornando a los jueces, y cualquier principiante en el derecho romano o en el civil sabe que eso es un asunto fundamental.

La literatura ha tratado ampliamente el tema de los herederos. Heredero es el que legalmente puede recibir una herencia, pero una cosa es tener el derecho a recibirla y otra muy distinta el merecerla, tal y como hemos podido comprobar en el “estado de alarma”, en el que el número de hijos desheredados por sus ancianos padres ha batido un récord. Hay herederos que se ganan la herencia y saben administrar lo que han recibido de sus antepasados, pero también hay otros que ni la merecen ni la saben administrar, sino que la despilfarran. Uno de ellos, D. Trump, ha sido hasta hace poco presidente de los EE. UU.

El heredero despilfarrador, juerguista y tarambana es un tópico de la comedia nueva griega –del siglo IV a.C.– y del teatro latino, y a partir de ahí se ha consagrado en la literatura. El tarambana helénico despilfarraba sus bienes en una búsqueda de los placeres, entre los cuales el sexual era el más importante. Pero ahora en la era del narcisismo global ha nacido un nuevo tipo sociológico: el heredero narcisista del legado de su país, de sus instituciones y de sus ideas. Y esos herederos pululan en los países ricos en los mundos de la política, la educación y la cultura. En los países pobres no los hay, porque allí no hay casi nada que heredar que no sean obligaciones y responsabilidades, y porque en ellos a veces los difuntos apenas son dueños de la tierra de sus tumbas.

El narcisista sistémico considera que él es el sujeto exclusivo del derecho, y que por eso se lo merece todo, no porque haya ganado nada, sino porque él es él. Por eso cualquier adversidad es un atentado a su persona. Cree él que se lo merece todo, porque tiene derecho a merecerlo, en contra la opinión de Marx, quien dijo que no es la conciencia lo que determina al ser, sino el ser lo que determina a la conciencia, o lo que es lo mismo, que uno es lo que es y lo que hace, y no lo que dice que es y lo que dice que hace. El narcisista sistémico es tan narcisista que cree que él, que no tiene ninguna obligación con nadie, tiene derecho a ser querido por todos. Por eso puede decir lo que le parezca, sin que nadie se lo pueda discutir, porque es su opinión auténtica. Y puede cambiar lo que dice de un día para otro por la misma razón. Y es que, como es verdaderamente auténtico, cree que todo lo que haga o diga está bien, sin discusión alguna.

Nunca reconoce el heredero narcisista que debe nada a nadie, porque todo lo tiene por derecho propio: por eso en política puede decir lo que se le ocurre y defender que puede hacer lo que quiera. Por eso dirá que hasta ahora nadie ha hecho nada bien, que nadie ha pensado tanto como él cómo se puede cambiar todo, aun sin saber antes qué es lo que hay, para poder cambiarlo. Por eso dirá que el pasado no sirve para nada y que él no le debe nada a ese pasado de la Constitución de 1978. Por eso dirá que él es un genuino combatiente antifranquista, aunque haya nacido 25 años después de la muerte de Franco, y llamará cobardes a los que les tocó vivir un pasado del que él no sabe nada.

El narcisista político solo valora la opinión, y por eso cree que la política se reduce a los votos, pero solo a los suyos, que son los auténticos; los de los grupos rivales son por definición falsos, lo que solo sería aceptable si reconociesen que existen la verdad, la realidad y el mundo que se dan de bruces contra su narcisismo. No aspiran a eso sino solo a que muchos narcisistas oscilen con su misma longitud de onda para así hacer más bulto. En eso consistirá la política, y en eso también consiste la vida universitaria y cultural: en sintonizar narcisistas en la misma onda, hasta que choquen con una pared.

Antes de que naciesen los narcisistas sistémicos ya existía el mundo y en él nadie ha podido elegir ni cuándo nacer ni dónde; como mucho la maternidad de sus madres lo decidió sin podérselo preguntar previamente a los interesados. Los nuevos narcisistas son tan libres como las piedras que caen desde un precipicio. Si pensasen, como decía Spinoza, un judío de origen portugués exiliado en Holanda y exiliado dentro de la propia comunidad judía de Ámsterdam, creerían que lo hacen voluntariamente. Caen como todos los demás, pero lo hacen dentro de sus burbujas de cristal, sin darse cuenta, hasta el día en el que se estrellen, de que están siendo las víctimas del demonio de Maxwell que distribuía a las moléculas de movimiento aparentemente caótico en el seno de un recipiente sin que ellas sepan ni qué pasa ni a dónde van, pero que al final se dividen en dos: las más calientes y las más frías, del mismo modo que el mundo se divide en dos partes: la de los ricos y la de los pobres.