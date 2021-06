Los indultos del procés tensan también en Galicia la cuerda entre populares y socialistas

La batalla que se libra por la concesión de los indultos que tiene en previsión el Gobierno central a los independentistas catalanes condenados por el procés también se deja sentir con potencia en Galicia. Con la manifestación de este domingo en la plaza de Colón, en Madrid, impulsada por la Plataforma Unión 78, y que respaldan PP, Ciudadano y Vox, el debate está servido entre partidarios y detractores, que apuran sus últimos argumentos en contra y a favor de la protesta en las calles.

El PPdeG quiso, en todo caso este viernes, despejar todas las dudas sobre su postura en relación a los indultos. La ausencia de Alberto Núñez Feijóo en la manifestación que se va a celebrar este domingo en la Plaza de Colón, abrió un boquete en el corazón de los conservadores.

El presidente gallego se borró de la foto porque estará en Roma, antes de ser recibido por el Papa Francisco, y otros dos barones, como Mañueco y Moreno Bonilla, argumentaron otras complicaciones en su agenda para no dejarse ver por Madrid. Pero los conservadores gallegos estarán representados y aseguran que su rechazo a los indultos en los que trabaja el Gobierno central es total.

Será Miguel Tellado, el secretario general y número dos del PPdeG quien represente a la formación en la capital. Irá acompañado del presidente de las Novas Xeracións del partido. El propio Tellado remarcó en rueda de prensa que esto “non vai de fotos, senón de cumprir a lei”, y agregó que “o importante é expresar o sentir maioritario da sociedade española”.

El popular rechazó “que se usen indultos para beneficiar aos socios que manteñen a Sánchez no Goberno”. “Non lle temos medo as fotos”, sentenció, en relación al temido encuentro en las filas conservadoras de Pablo Casado con Santiago Abascal. Tellado reiteró que “o que está en debate é a esencia da democracia, a separación de poderes e o límite do Goberno nas súas funcións”, y denunció que “o presidente incumple a súa palabra e un mandato claro da democracia”.

El secretario del PPdeG hizo todo para restar hierro a la ausencia de Feijóo, del que dijo que “ten unha obriga institucional clara, que está por riba das cuestións de partido”, pero recordó que están “tan comprometidos como os que máis”, con la recogida de firmas que “está sendo un éxito”. “Non hai tibieza no PPdeG”, zanjó.

LÍNEAS ROJAS. Antes, Tellado había lamentado el devenir de los acontecimientos en los últimos años en Cataluña, por un conflicto que “dividiu familias e radicalizou á sociedade”, y señaló que “o prezo foi moi alto, para o conxunto de España, que se viu atacada, e para Cataluña, atrapada nunha das maiores crises da súa historia recente”. Apuntó que el referéndum “ilegal” del 1 de octubre fue juzgado por el Tribunal Superior, que condenó a sus actores por “sedición, desobediencia e malversación dos fondos públicos”. Destacó que se trataba de “gravísimos delitos xulgados e condenados en firme”. Y recordó que “o propio Sánchez asegurou na campaña que xamáis indultaría aos presos”. A renglón seguido ironizó con el cambio de discurso al ganar las elecciones: “Cando necesitou aos independentistas, os golpistas convertíronese en socios políticos prioritarios; os delitos, en erros políticos; a severidade, en necesidade de perdón”. “Que ninguén se confunda. Non é un intento honesto de solucionar o problema, senón o enésimo pago aos socios”.

Aseveró que “puxo en venta a Constitución” y que “vendeu a España e Galicia a cambio de poder”. “O goberno socialista cruzou todas as liñas vermellas”.

POSTURA DE PSDEG Y BNG. Tellado anunció que llevarán una PNL al Parlamento con la que quieren obligar a PSdeG y BNG a posicionarse sobre esta cuestión. Los populares quieren contraponer su “total rexeitamento” frente a un PSdeG que “é satélite de Ferraz” y a un Bloque “cada vez máis radicalizado e copiando a folla de ruta dos cataláns”. “Esixiremos que se retraten e deixen claro se priman a vontade dos galegos ou a defensa a Sánchez”.

Las críticas más duras fueron contra Ana Pontón, por el encuentro telemático que mantendrá con Gabriel Rufián. “Deixa claro que son a sucursal de ERC e Bildu”.

desmarque de caballero y los alcaldes Mientras, más de 350 cargos socialistas gallegos afines a Gonzalo Caballero secundaron un manifiesto en favor de los indultos como forma de “empezar unha nova vía de diálogo e entendemento que facilite a convivencia en Cataluña”, así como “a harmonía e o encontro entre a sociedade catalana, as súas institucións e o conxunto do Estado”. La iniciativa, según Europa Press, fue impulsada por militantes de base como Alicia Lago o Víctor Pedreira y diferentes cargos institucionales como la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba; o diputados autonómicos como Noa Díaz y Martín Seco. Firman el manifiesto, parlamentarios en Cortes como Guillermo Meijón o Diego Taibo la concejala compostelana Mercedes Rosón o la expresidenta del Legislativo gallego Dolores Villanino y exdiputados como Francisco Cerviño, Teresa Porrit o Beatriz Sestayo.

En este amplio abanico, que sale al paso de una supuesta minoría contraria a los indultos, no figura ni el líder Gonzalo Caballero ni tampoco ninguno de los alcaldes de las grandes ciudades o de las diputaciones, es decir, del poder local oficial.