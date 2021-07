Los jóvenes y la reactivación económica centran el fin de curso en el Parlamento

El primer periodo de sesiones de la legislatura acabó con pocas sorpresas en el guion. Con los jóvenes y la reactivación económica como ejes del debate. Con Feijóo y Pontón disertando sobre las políticas de la CDU alemana. Y con el presidente gallego generando dudas sobre el futuro político de Gonzalo Caballero.

La portavoz nacional del BNG quría que se hablase “da crise de enormes proporcións que afecta a todos, pero especialmente á mocidade”, y acabó criticando que el presidente de la Xunta escapase de las preguntas e hiciese “unha manipulación dos datos e da realidade terribles”.

Entremedias, la líder de la oposición había planteado que la crisis derivada de la pandemia “agravou un punto de partida que era nefasto”, y acusó al dirigente conservador de ofrecerle a la juventud “paro, precariedade ou emigración”.

En este punto, afirmó que “teñen peores expectativas que os seus pais, e teñen que facer as maletas como facían os seus avós”. Para complementar su exposición, se apoyó en el dato de la tasa de paro juvenil del 27% (según la EPA), en la caída de la afiliación a la Seguridad Social y en alta proporción de contratos temporales y salarios bajos. Todo esto provoca que “emanciparse sexa misión imposible, por iso Galicia ten a segunda taxa de emancipación máis baixa do Estado”.

Además, señaló que más de 325.000 gallegos habían emigrado desde 2009, un 42% de ellos menores de 35 años. “Cada vez somos menos e máis vellos, porque as súas políticas expulsan á mocidade”, aseveró, y apeló a resolver este problema porque Galicia necesita “a súa vitalidade para ter futuro”.

SALDO POSITIVO. Como datos hay de todos los colores, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, prefirió coger otro prisma. En vez de compararse con Alemania, prefirió hacerlo con España. Así, remarcó que el paro entre menores había bajado un 31%, el doble que la media nacional. “Outra falacia na que insiste é na da Galicia emigrante”, espetó, antes de preguntarle “por qué minte no Parlamento?” y de afearle obviar que habían entrado más de 400.000 personas.

Feijóo, en definitiva, sacó a relucir el saldo migratorio positivo, tanto en la población en general (72.000) como en el grupo de edad comprendido entre los 14 y los 30 años (16.000), para desmontar “o plantexamento lúgubre de país”.

A Pontón le enfadó, pero no le sorprendió, que Feijóo pasase por alto su pregunta, con respecto a cuáles eran las medidas concretas para darle oportunidades a los jóvenes, y que “minimice un problema gordísimo” como es el de la emigración. Considera que es “unha vergoña” que el presidente maquille la situación utilizando los datos que más le convienen.

Manifestó que la línea de actuación del presidente “non se sostén de ningunha maneira” y le achacó que “non defende á mocidade”. Por eso volvió a reclamar que se utilicen los fondos NextGen “para que unha nova xeración de galegos non teña que emigrar” porque “merecen máis que traballos mal pagados, merecen condicións de traballo dignas, poder emanciparse e realizar o seu proxecto de vida aquí”.

Feijóo, sin embargo, destacó que ellos apuestan por “que a xente moza se senta libre, non adoctrinada, algo que a vostedes lles molesta”, y puso en valor que el gallego es “un sistema educativo aberto e non ideoloxizado”.

Siguiendo con esto, ironizó recordando el programa electoral del Bloque, provocando las risas de su grupo parlamentario, se acordó del bipartito para decir que los jóvenes entonces estaban peor, y recordó que, de acuerdo con las encuestas, “son dos sectores da poboación que ve Galicia con máis optimismo”.

DISERTACIÓN SOBRE ALEMANIA. Los cara a cara de Feijóo y Pontón siempre dejan momentos imprevisibles, y en este caso ambos miraron hacia Alemania. Pontón para animar al presidente a compararse “cos que van mellor”, en referencia a la tasa de paro juvenil del 6% para poder avanzar. También le recomendó aprender de la CDU, una derecha “que illa a extrema dereita, mentres que vostedes pactan co racismo, machismo e quenes están en contra de Galicia”.

Feijóo, por su parte, se mostró encantado de que el Bloque se fijase en las políticas de un partido conservador, pero añadió con sorna: “Teña en conta a Constitución alemana, porque os partidos independentistas non poden estar no Parlamento. E no modelo federal hai unha cuestión indiscutible. A defensa da unidade alemana”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA. Gonzalo Caballero había querido llevar el debate por la cuestión de la reactivación económica. Comenzó sacando recortes de prensa, sobre noticias relacionadas con el gasto social, el despido de profesores o el cierre de camas, lamentó que haya que esperar 15 días para tener una cita con el médico de cabecera, y afeó al presidente que no estuviera presente en la votación del dictamen de reactivación. “Non pediron a miña comparecencia, por iso non fun”, argumentó Feijóo. “Quedo perplexo co seu nivel de argumentación”, replicó Caballero.

Feijóo no estuvo en la votación, pero tuvo la oportunidad de escuchar, en primera persona, los argumentos que había utilizado el portavoz del PSdeG. “Os cartos están baixo o seu colchón”, comentó, refiriéndose a los 115 millones del fondo de cohesión “gardados nas contas da Xunta”.

Caballero reiteró que la Xunta “carece de política industrial” y que, pese a contar con competencias, “non sabe que facer cos fondos” para resolver los problemas de Ferrolterra o de A Mariña, entre otros. Afirmó que habían recibido más de 1.100 millones de euros, y solicitó que los pongan en manos de los concellos, pese a que “non lle gusta o municipalismo”.

Como “non se poden perder seis meses máis”, volvió a tender la mano del PSdeG, una acción “de responsabilidade” para “non perder unha oportunidade histórica” en medio de “unha situación complexa, na que aínda poden vir máis curvas”.

Por su parte, el presidente gallego censuró al socialista por “non querer aceptar a realidade”, y enumeró méritos de su administración, como la ratio de profesores por alumno, la gestión de la pandemia o la menor mortalidad en las residencias en comparación con España.

Además, acusó al Gobierno central de destinar 828 millones de euros que le correspondían a Galicia a comunidades dirigidas por sus socios “por razóns partidistas”, y se lavó las manos al recordar que Ferrolterra llevaba desde 2018 esperando por las fragatas, o que la tarifa electrointensiva para salvar Alcoa dependía de Madrid.

Frente a las críticas por la falta de diálogo, expuso que habían hecho un fondo de consenso para sumar a la oposición pese a tener mayoría. “Din que non gastamos os fondos antes de consensualos, pero se os gastamos antes de consensuar dirían que somos cínicos”, ironizó.

TIEMPO DE DESCUENTO. Caballero subrayó que en las pasadas elecciones apenas hubo una participación del 40%, algo que aprovechó Feijóo para dar una cornada recordando los resultados socialistas, “o modelo peor votado nas urnas”, y preguntándole a su portavoz si consideraba que o resultado “era rexeitable”.

En clave política, lanzó varios dardos, al sugerir que “o tempo pasa moi rápido, va verá vostede a rapidez”, y al instarle a cuidar sus argumentos. “Sorprende que vostede aínda lidere o PSdeG. Non teño interese en que deixe de facelo. Pero teña sentido común, porque llo pon moi fácil aos seus opositores, que non están nese grupo parlamentario”, advirtió. “Fala de axudar a Galicia, pero so quere axudarse a si mesmo”, remató.