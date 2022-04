Los médicos avisan de la subida de la incidencia de covid en los mayores de 60

La pandemia no ha terminado. A pesar de que parece que nadie presta atención al número de infectados ahora que las restricciones han dejado de formar parte de nuestras vidas, lo cierto es que estos siguen siendo muy numerosos, y que Galicia es la comunidad española con peores datos, solo por detrás de Navarra.

De hecho, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el lucense Lorenzo Armenteros, avisó de “una sensación irreal de que la pandemia ha concluido, pero los datos no llevan por ese camino”, dado que “la incidencia se ha incrementado estos días”.

Tanto es así que “los contagios han aumentado en un 43 % y la incidencia entre mayores de 60 años ha subido hasta un 9 %”, razonó. Y, explicó que esa mayor incidencia entre mayores de sesenta obedece a que es sobre ese segmento de población donde se “mide” la incidencia de casos activos de covid.

Así, el facultativo lucense criticó “el apagón informativo que se ha producido desde el pasado 24 de marzo”, en el que se dejó de reportar datos. “Otro elemento de riesgo es que valoramos la incidencia de la pandemia con una información parcial”, sostuvo. En este sentido, cabe recordar que desde el jueves la Consellería de Sanidade tampoco facilita el dato de cuántas personas con covid hay ingresadas en los hospitales, sino únicamente cuáles de ellas han enfermado por covid.

Por todo ello, el portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales puso el acento en que no hay una “información completa en el caso de contagios, ni diagnósticos por test o antígenos, porque han desaparecido de las estadísticas de muchas comunidades autónomas”. Y es que si se disparan los contagios entre los mayores de 60 años, “lo lógico es que se hayan incrementado también en otro tipo de población”.

VARIANTE XE. Asimismo, alertó de una nueva variante del coronaviurs, la cual, aunque todavía no se ha detectado en España, ya “circula” por Europa. “Tenemos el temor de las nuevas variantes, como es la XE, una mezcla de la variante ómicron y ómicron silenciosa que parece que tiene más peligro que las que actualmente conocemos”, expuso. “Estamos en ese marco que no nos da ninguna seguridad para lo que ha ocurrido ahora, que ha sido retirar la obligatoriedad de las mascarillas”, dijo.

Finalmente, Armenteros apeló a que “es necesario que toda la población conozca la dimensión de la enfermedad en un momento tan crítico como es la desaparición de las mascarillas”. “Si no es así, no tendremos la información suficiente para comportarnos con esa responsabilidad que nos han delegado las autoridades sanitarias para usarla o no usarla”, concluyó.

CASOS Y HOSPITALIZADOS SIGUEN SUBIENDO. Mientras tanto, una jornada más, los casos activos continuaron en aumento en la comunidad gallega. Este viernes llegaron hasta los 14.909, según los datos actualizados por Sanidade (1.130 más que en la jornada anterior). Asimismo, los positivos siguen siendo muy elevados: 1.717 contagios nuevos. Y los hospitalizados, aún siendo por covid (restando los con covid), suben a 623 (dos más).