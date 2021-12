Los políticos se suben al tren de la bienvenida pero usando vías muy distintas

Santiago. Víctimas del accidente del Alvia ocurrido en julio de 2013 ven “inaceptable” inaugurar “de forma ostentosa” la llegada del AVE “como si no hubiera pasado nada”, tras la muerte de 80 personas en Angrois. “Es inaceptable que tras ocho años sin la investigación técnica independiente que reclama la Unión Europea para aclarar lo que allí ocurrió y que no vuelva a suceder vayan a inaugurar de forma ostentosa la LAV Madrid-Galicia como si allí no hubiera pasado nada”, señalan en una carta que entregaron al presidente del Gobierno.

La misiva se la dio en mano a Sánchez y en presencia del Rey Felipe VI uno de los integrantes de la plataforma de afectados, Arturo Domínguez, en el andén de Chamartín. Con ella, los familiares de los fallecidos y heridos denuncian la “absoluta falta de sensibilidad y desmemoria impropias de un país serio”. “Debería causar sonrojo a nuestras instituciones y gobernantes”, advierten.

Así, recuerdan que llevan “más de ocho años reclamando la verdad y que se depuren todo tipo de responsabilidades, tal y como corresponde a una democracia avanzada” e inciden en que “para ello es imprescindible que se realice una investigación técnica independiente” sobre lo sucedido, que todavía está por juzgar. De hecho, el instructor cerró la causa con dos presuntos responsables de 80 homicidios por imprudencia profesional grave: el maquinista y el exjefe de seguridad de Adif, que está previsto que se sienten en el banquillo en el primer trimestre de 2022.

Sin embargo, la única investigación oficial realizada por el Estado español culpa únicamente al maquinista. Por este motivo, la plataforma reclamó a la ministra de Transportes el cese del presidente del organismo.