“Los servicios públicos tienen ahora mayores problemas de efectividad”

El profesor vasco Rafael Jiménez Asensio, actualmente consultor de Administraciones Públicas, que ha impartido el Curso sobre Liderazgo Ético en el Programa de Formación en Desarrollo de Competencias Directivas, organizado por el Centro de Formación de la USC y dirigido al personal directivo de primer nivel de la citada Universidad, ha dado la oportunidad de cambiar algunas impresiones en relación al estado actual de las Administraciones Públicas y los retos de futuro de la función pública, pues asimismo aprovechando su visita a la capital gallega se organizó en la Facultad de Ciencias Políticas un seminario sobre este último punto dirigido al alumnado y al profesorado.

Este primer Programa de Formación Directiva de la USC surge por una necesidad objetiva, bien identificada por la Gerencia de la USC, de fortalecer las competencias (conocimientos, destrezas y habilidades) del personal directivo para llevar a cabo una gestión profesional y que logre los objetivos establecidos en el programa de gobierno.

Además, es una iniciativa pionera. “La formación directiva en el ámbito universitario está muy poco desarrollada. Y no se puede pretender mejorar las capacidades ejecutivas de una estructura de gobierno y administración universitaria si no se dan pasos como este. La Gobernanza universitaria, en línea con la Agenda 2030 (ODS 4 y 16), en concreto por la construcción de instituciones sólidas, debe apostar decididamente por dejar de lado el amateurismo y orientar su acción hacia la profesionalización cada vez mayor de sus estructuras de gestión directiva”, comenta Jiménez Asensio.

Y este programa va en la línea correcta, ya que las estructuras de gobierno y de las propias Administraciones Públicas, por lo común, “siguen sin dar el valor que merece a unos niveles tan estratégicos en las organizaciones como son las estructuras directivas superiores (liderazgo ejecutivo) o las estructuras técnico-directivas (liderazgo intermedio). Estas últimas son las grandes olvidadas en los procesos de fortalecimiento y transformación del sector público”, dice.

los desafíos a los que se enfrente el sector público En el seminario impartido en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales asegura Asensio que “en los desafíos que presenta el futuro inmediato y mediato para esa institución tradicional que era la función pública, hoy travestida en una institución mestiza denominada legalmente el empleo público, ha terminado por desdibujar totalmente la concepción estatutaria de la función pública, otorgando las prerrogativas de la inamovilidad de facto al personal laboral, vaciando los poderes de dirección y las facultades de autoorganización de las estructuras gubernamentales y administrativas, y configurando una institución del empleo público donde la idea de servicio se diluye en la defensa de los derechos de los empleados público”, profundiza.

la nueva institución denominada empleo público Como consultor explica que la institución tradicional de función pública se basaba en tres rasgos o principios: acceso por mérito o ingreso de los mejores profesionales; imparcialidad; y estabilidad o permanencia.

“La función pública profesional e imparcial (o el servicio civil) es, como se ha reconocido, un freno efectivo a la corrupción y al mal gobierno. Donde la institución de función pública profesional e imparcial no existe, los riesgos de falta de capacidad ejecutiva (mala administración) e, incluso, de irregularidades y de corrupción, se multiplican. Y eso nos está comenzado a pasar, pues la “nueva” institución de empleo público ha introducido en el corredor de la muerte a la “vieja” institución de función pública. El acceso, por una pésima regulación normativa y una peor práctica aplicativa, se ha ablandado en las administraciones territoriales hasta límites insospechados, la evaluación del desempeño (un instrumento central para gestionar la diferencia) apenas se aplica, la carrera profesional es hoy un pío deseo, el sistema retributivo descansa sobre bases falsas de un igualitarismo mal entendido (se paga igual a quien trabaja de forma excelente, quien trabaja mal o quien no trabaja), no hay (y esto es gravísimo) planificación estratégica de recursos humanos ni tampoco previsión de necesidades de efectivos (obsérvese lo que está sucediendo en Sanidad), los instrumentos de gestión de recursos humanos en el sector público están obsoletos y son de la era analógica, inservibles en estos momentos (relaciones de puestos de trabajo, ofertas de empleo público), los procesos selectivos (cuando los hay) están diseñados con formatos obsoletos, y en fin un largo etcétera”, manifiesta.

Pero lo peor de todo para el consultor institucional es que la función pública o el empleo público no está en la agenda política. “Se cayó de ella hace quince años y nadie la ha recuperado. La función pública es un freno al poder, y la política en España no quiere frenos, o lo menos posibles”, comenta.

Sin embargo, la ciudadanía y las empresas advierten como cada día que pasa los servicios públicos tienen mayores problemas de efectividad en su funcionamiento. “Nadie quiere ver lo que es obvio: conforme la institución de función pública vaya desapareciendo, los servicios públicos que reciba la ciudadanía serán de peor calidad. Y esto ya está pasando”. A lo que añade: “La digitalización no ha resuelto casi nada; es más, en algunos casos ha empeorado la asistencia a la ciudadanía, cuando en el ADN de las Administraciones Públicas y del empleo público está el servicio a la población”.

los retos que plantea el relevo generacional en las Administraciones Públicas Las Administraciones Públicas españolas están muy envejecidas en cuanto a la media de edad de su personal. Si en la sociedad española la edad media es de 43 años, en el sector público hay ya organizaciones que de media tienen una edad de 57 años, otras de 55 y la mayor parte de más de 50 años. Según los datos que aporta Asensio. “Ello implica que se van a vaciar (ya está sucediendo) de conocimientos y destrezas senior en los próximos años. Tampoco a nadie le importa y la política estratégica no existe en España hay políticas de gestión o transferencia del conocimiento. Los jóvenes funcionarios o empleados públicos, entendiendo por tales a los menores de 30 o 35 años, representan un porcentaje por lo común residual (de menos del 5 por ciento). Y una Administración envejecida es menos receptiva al cambio, la creatividad e innovación o a la capacidad de iniciativa, capacidades necesarias en las organizaciones del siglo XXI”, relata al considerar evidente que el relevo general es el gran desafío de las Administraciones Pública, que requiere una estrategia planificada de vacantes.

“Las jubilaciones en masa son una ventana de oportunidad para que las Administraciones Públicas transformen sus puestos de trabajo (y los perfiles necesarios) a la era de la revolución tecnológica, en la cual las tareas rutinarias, repetitivas o de trámite van a desaparecer y serán realizadas por máquinas (automatización e inteligencia artificial)”, confirma.

la servicios públicos gallegos Como datos objetivos menos optimistas Asensio cita el Informe sobre la calidad de los Gobierno regionales en la UE, que elaboró en 2021 la Universidad de Gotemburgo. “Allí se resalta que el recorrido de mejora de Galicia en lo que afecta a percepciones sobre la integridad, imparcialidad y prestación de servicios públicos tiene todavía recorridos de mejora importantes. Es cierto que algunas de esas políticas ya se están desarrollando pero sus resultados no son inmediatos. En lo que afecta al empleo público, teme que el diagnóstico realizado con carácter general podrá ser reproducido, con algunos matices, para la realidad gallega.