Los sindicatos de Ryanair anuncian 12 nuevas jornadas de huelga en julio

MADRID. EUROPA PRESS. Los sindicatos USO y SICTPLA han anunciado doce nuevas jornadas de huelga para los tripulantes de Ryanair en España durante el mes de julio. Concretamente, los paros de 24 horas se llevarán a cabo del 12 al 15 de julio, del 18 al 21 julio y del 25 al 28 de julio en los diez aeropuertos españoles en los que opera Ryanair. Tras seis jornadas de huelga, reclaman a la aerolínea un cambio de actitud y que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores, han expuesto en un comunicado.

La portavoz de USO Laura Arrasanz ha pedido al Gobierno y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que medie en esta situación ante la "impasividad" de la aerolínea. "No somos trabajadores de tercera", ha enfatizado. Por ello, desde USO han reclamado al Ejecutivo que actúe contra "una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados".

Arrasanz ha deslizado sobre las próximas convocatorias serán también jornadas de 24 horas y ha llamado a todos los trabajadores de Ryanair en España a secundar esta huelga. Así, confía en que la empresa escuche a sus trabajadores y vuelva a sentarse a la mesa negociadora. Hasta ahora, según ha detallado, estas jornadas de huelga han obligado a cancelar más de 200 vuelos y han generado más de 1.000 retrasos en todo el país. Así, ha criticado que la empresa prefiera dejar "en tierra" a miles de pasajeros antes de sentarse a negociar con sus trabajadores bajo la legislación española.

HUELGA 2 DE JULIO. Ryanair ha sufrido diez cancelaciones y 123 retrasos en sus vuelos este sábado hasta las 13.00 horas, durante la sexta jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros. Las cancelaciones se corresponden con las rutas entre Berlín e Ibiza, Málaga y Aberdeen, Londres e Ibiza, Marsella y Santiago de Compostela y Glasgow y Málaga, ida y vuelta. Por otro lado, easyJet ha cancelado 5 vuelos y 52 han salido con retrasos hasta las 13.00 horas de este sábado. Así, las cancelaciones han afectado a las rutas entre Londres y Málaga. Ginebra y Málaga, ida y vuelta, y a la ruta entre Málaga y Bristol.

El secretario general de USO en easyJet Málaga, Miguel Galán, ha trasladado que la convocatoria de huelga del 2 de julio está siendo apoyada por la amplia mayoría de los tripulantes de cabina de las bases de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, ha trasladado Especialmente, la huelga está siendo secundada en la basa de Málaga, ha detallado, donde se ha cancelado el 50% de la operativa "a pesar de los servicios mínimos abusivos impuestos por la empresa easyjet".