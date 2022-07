“Los termómetros tienen vía libre para seguir subiendo”

“Si las predicciones aciertan y los termómetros alcanzan los 46 grados en ciertas zonas de Ourense o en el sur de Lugo estaríamos ante una situación de récord en Galicia”, asegura David Domínguez, autor de la web RedMeteo y experto en análisis del tiempo para la comunidad gallega. “Apuesto a que nunca se dieron estas temperaturas”, advierte, ni siquiera en los años más calurosos de la historia. Además, en este caso, esa pulverización de récords no sería únicamente en zonas puntuales, sino de manera generalizada en toda la comunidad, aunque “sobre todo en el interior, en Ourense y la zona del Miño y el sur de Lugo”.

Y aunque llegar a más de 40 grados nunca es agradable, tal y como reconoce Domínguez, “una cosa es que los termómetros superen los 40 un día y otra que esa situación se mantenga durante tres o cuatro jornadas”. Y es que alerta de que el gran problema de esto es “el calor acumulado, que se va quedando en el ambiente y hace más fácil que las temperaturas sigan subiendo”. De tal manera que, “con el paso de los días va a hacer aún más calor, por ese factor tan importante del calor acumulado, que será el que propicie llegar hasta los 43 grados en toda la zona del Miño y Ourense”.

En las zonas del litoral, este lunes hubo algunas nieblas matinales, tal y como explica RedMeteo, que contribuyeron a suavizar un poco las temperaturas. Solo durante las primeras horas de la mañana, pero al menos eliminaron en cierta medida la posibilidad de calor acumulado. Eso sí, en los próximos días no se podrá contar con su presencia, por lo que “también en las Rías Baixas hasta el sábado, como mínimo, la calor intensa está asegurada, con temperaturas de más de 35 grados”.

Como factores atenuantes, descartando ya la niebla, ¿se podría contar con la llegada del polvo africano, de la calima? Parece ser que, aunque este llegará en los próximos días, “como consecuencia de que la DANA –que es como una pequeña borrasca– impulsa vientos de sureste sobre la Península Ibérica arrastrando consigo una masa de aire muy cálido procedente de África, que lleva ese polvo en suspensión”, su efecto “no va a ser tan potente como el que experimentamos en Galicia en marzo”. Así, “aunque puede hacer que las temperaturas no suban tanto, porque el sol está algo tapado, no creo que en esta ocasión influya demasiado”, explica.

Finalmente, Domínguez también descarta la llegada de las típicas tormentas veraniegas. “Las que podían producirse ya tuvieron lugar el lunes en alguna montaña de Ourense, pero poco más, a lo largo de la semana no habrá ninguna probabilidad de precipitaciones, en principio no hasta el domingo y el domingo aún veremos, porque no está muy claro”. Así las cosas, “los termómetros tienen vía libre para subir todo lo que quieran”, concluye RedMeteo. Habrá que esperar y confiar en que el domingo la situación se relaje, dentro de lo que es ya un año histórico.