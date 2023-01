Lugo, A Coruña y Vigo estrenan nuevos juzgados

Lugo. Los tres nuevos juzgados creados en Galicia por el Ministerio de Justicia, todos ellos de Primera Instancia y correspondientes a la programación de 2022,entraron ya ayer en funcionamiento en las ciudades deLugo, A Coruña y Vigo. Los dos primeros asumirán de forma exclusiva los asuntos de familia, los internamientos y las medidas de apoyo a personas con discapacidad. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lugo lo hará de forma no excluyente, es decir, podrá conocer de otras cuestiones de su jurisdicción, mientras que el Juzgado de Primera Instancia número 15 de A Coruña, que sí es excluyente, también se hará cargo de las liquidaciones del régimen económico matrimonial. El Juzgado de Primera Instancia número 16 de Vigo es el único de los tres nuevos órganos que no se ha especializado en derecho de familia por no ser considerado necesario. En la visita al juzgado de Lugo, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José María Gómez y Díaz-Castroverde, ha agradecido al Gobierno y a la Xunta su “sensibilidad” con las peticiones realizadas por la Sala de Gobierno del alto tribunal gallego. En ella, ha subrayado que el nuevo órgano permitirá “resituar a Lugo en el mapa judicial de Galicia en el lugar que le corresponde”. Así, ha recordado que en los últimos años se ha creado una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, un juzgado de lo Social y, hoy, el juzgado de Familia. “A partir de ahora tendremos una Justicia a la altura de lo que Lugo necesita”, ha indicado. A la visita, han acudido también, entre otros, el director xeral de Xustiza, José Tronchoni, quien cifró en más de 123.500 euros la inversión realizada en el juzgado de Lugo para el acondicionamiento y equipamiento de los espacios. Además de un magistrado y un letrado de la Administración de Justicia, el nuevo juzgado cuenta con ocho plazas de funcionarios: dos gestores, cuatro tramitadores y dos auxilios. El coste de este último personal, que asciende a casi 191.000 euros al año, lo asumirá el Ejecutivo autonómico. EP