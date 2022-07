Lugo, Campus Terra:

Aprovecho el privilegio de poder comunicarme con los lectores de El Correo Gallego en el Día de Galicia, para dar protagonismo al hermano “pequeño” de la Universidad de Santiago de Compostela, el Campus Terra, emplazado en la histórica ciudad de Lugo. Ciudad testigo del caminar de los primeros peregrinos que atravesaban la Ruta Jacobea Primitiva, y sede de una impresionante riqueza arqueológica heredada de la ciudad romana de Lucus Augusti. No en vano, la provincia de Lugo cuenta con varios tesoros declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la muralla romana de Lugo y los Caminos de Santiago Francés, Primitivo y Norte, incluidas las catedrales de Lugo y Mondoñedo en la declaración de estos dos últimos.

En este marco privilegiado nace el Campus Terra de Lugo, como resultado del acuerdo entre la USC y la Consellería de Cultura, Educación e Universidade da Xunta de Galicia, con la firme intención de transformar este Campus en un referente científico y social en los ámbitos del conocimiento vinculados a la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los recursos de la tierra. Este objetivo global ha conducido a focalizar la especialización de nuestro Campus sobre cuatro ejes principales, que aspiran a vertebrar una estrategia de I+D diferencial para el sector primario de Galicia: Producción Vegetal y Agricultura Sostenible, Producción y Salud Animal Sostenible, Alimentación Segura y Gestión Forestal Sostenible. Nuestro Plan Estratégico para el Campus Terra contempla, por tanto, los desafíos prioritarios del Pacto Verde Europeo (desarrollo de prácticas sostenibles) y los retos de la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) definidos para el periodo 2021-2027 en Galicia.

Es un orgullo formar parte del engranaje docente y científico del Campus de Lugo, donde nuestra principal preocupación es apostar porque las nuevas generaciones encuentren el nicho idóneo para quedarse, para volver, para captar más talento... Como tantos otros investigadores, conozco de primera mano, lo que supone el peregrinaje en busca de estabilización. Me consolidé en este Campus gracias al Programa Estatal para Desarrollar, Atraer y Retener Talento: Ramón y Cajal. Estabilizarse te proporciona el sosiego de orientar tu trabajo con perspectiva, en mi caso en un tema tan prioritario, como es la lucha contra la resistencia a los antibióticos y el desarrollo de estrategias “de la granja a la mesa”, con objeto de mejorar la seguridad alimentaria bajo la perspectiva de Una Única Salud (One Health). Por experiencia sé que es un poquito más difícil (o lento) crecer cuando no tienes todos los recursos a mano, pero es verdad que el empeño, la búsqueda de sinergias sin prejuicios ni complejos, a la larga da sus frutos. Ahora, lo principal es luchar por la gente que se va sumando, para que todo fluya de forma más eficaz, y el Campus Terra es el ecosistema perfecto por el que se debe apostar.

Porque ...”se hace camino al andar”, como decía Antonio Machado en uno de sus poemas. Y, afortunadamente, en Galicia tenemos Camino...¡Feliz Día!.