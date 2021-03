Lugo, cidade de Mulleres con Forza

cada 8 de marzo e os días previos a esta data, a sociedade sofre unha inmersión en lembranza e datos sobre a nosa loita como mulleres pola igualdade real que serve para a reflexión común.

Polo menos por unhas horas queda patente nos medios de comunicación o camiño, arduo aínda, que nos queda por avanzar para acabar coa brecha salarial, para romper cos teitos de cristal, para educar contra os estereotipos, para vivir con liberdade e sen medos a nosa sexualidade, para evitar os asasinatos de mulleres polo mero feito de selo, para que as nosas fillas e fillos detecten as violencias machistas e para que crezan plenamente conscientes de que somos totalmente imprescindibles como panca de cambio, motor de crecemento e desenvolvemento integral dos nosos países.

Son só uns días de reivindicacións, pero axudan a visibilizar forzas, individuais e colectivas, que se están a mobilizar os 365 días ao ano para acabar co machismo estrutural que aínda perdura e que nos segue a situar ás mulleres como as máis golpeadas, ou que se multiplica en cada crise.

Basta con mirar as cifras que nos deixa a pandemia: son máis as mulleres que quedaron sen traballo (o 76 % do total dos empregos perdidos son femininos), máis as que sufriron un ERTE, as que viron morrer as súas empresas e as que levaron o peso dos coidados xunto á atención do traballo profesional e as tarefas do fogar. Máis as que máis sufriron os efectos da COVID, a conta da súa propia carreira laboral e ata do seu benestar.

Pero camiñamos, imparables, a pesar de a quen lle pese, por unha senda na que non consentiremos dar pasos atrás. Nin os discursos interesados nin as cortinas de fume que se tentan prender sobre divisións dos e das feministas de corazón e loita, poderán frear as consecucións cara a igualdade.

Únenos o sufrimento de moitas mulleres, o respecto polo traballo desenvolvido polas nosas predecesoras e o amor polas nosas fillas.

En Lugo témolo moi claro. A única cidade que creou e alenta unha marca feminista propia, ‘Mulleres con Forza’, coa nosa muralla romana de símbolo de orgullo, resistencia e apertura, reflectida en cada unha dás súas dez portas, é plenamente consciente de que non poden darse o luxo de desperdiciar o potencial da metade da súa poboación. Os estreitos vínculos entre a igualdade de xénero e o crecemento social e económico están a volverse máis evidentes, e o papel que podemos xogar as cidades é crucial se buscamos que este desenvolvemento sexa realmente equitativo.

Niso traballamos no goberno local de Lugo a través de políticas específicas para as mulleres pero tamén transversais en todas as áreas tendo en conta que como municipio pioneiro en sustentabilidade debemos impulsar a visión de xénero en cada toma de decisión, coñecedores de que as configuracións tradicionais das cidades son tremendamente inxustas para as mulleres.

Os novos tempos esixen contemplar novos patróns de interacción social, de valores e costumes porque as cidades non son nin serán fortes, nin creativas, nin maduras nin resilientes sen aproveitar todo o potencial e o talento das mulleres que nelas forxan os seus vínculos persoais e laborais. Por iso, Lugo transfórmase tamén co fin de incorporar o obxectivo da igualdade entre mulleres e homes nos espazos públicos e na ordenación urbanística e de mobilidade.

Se non impulsamos tamén cambios nos deseños de cidade, dos nosos barrios e nos nosos espazos comúns, incluíndo o liderado e as necesidades femininas no desenvolvemento urbano, os cambios na condición política e socioeconómica das mulleres veranse restrinxidos.

O día 8 de marzo Lugo celebra e reivindica feminismo, e o resto do ano traballa sabedora de que só as cidades igualitarias logran un desenvolvemento económico e social máis próspero e sustentable.