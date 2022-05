Luz verde en el pleno municipal a la petición de que Jácome dimita

Ourense. Jácome, antes de proceder a la votación, ironizó con que la postura de los socialistas era tanto como impedir elegir entre “chupito de hierbas” y “coca cola”, criticando que así se obligaba a que si se rechaza el “chupito” se obliga también a negarse al refresco. Aunque al inicio de la moción el alcalde abandonó el salón de plenos, regresó obligado a comparecer por la presión de la oposición.

El rifirrafe dialéctico de la jornada ha estado protagonizado entre el regidor y el representante de Ciudadanos, José Araújo. El portavoz de la formación naranja aludió a que, en el año en el que se abrió el Auditorio Municipal, Gonzalo Pérez Jácome lo llamó personalmente para preguntarle a quién le comprarían el piano que se instalaría, diciendo que si no se lo compraban a él “os vais a cagar”.

Algo que el regidor negó rotundamente al asegurar que era mentira y que lo denunciaría por “falso testimonio”. “Es como si yo digo que tú te drogas y que yo no lo digo, que me lo dijeron”, apuntó Jacome yendo más allá al acusar al concejal de hablar de su negocio sin tener pruebas. “Yo no digo que usted abandonó el Partido Popular porque lo echaron por robar, no lo digo porque sería mentir”, ha esgrimido Jácome poniendo otro ejemplo, “es como si digo que tiene una tienda de ropa y en la parte de atrás usted, Cudeiro y Cabezas se metían coca a más no poder, yo no lo puedo decir porque es mentira, sería un falso testimonio y me llevarían al juzgado”.

Mientras, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, insistió en pedir al PP que se siente con los socialistas de Ourense, formación más votada en las municipales de hace 3 años, y apartar ya a Jácome. Agencias