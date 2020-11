Maior presenza de éxtase nas augas residuais durante a pandemia covid-19

acción contra el covid. SA Rede Española de Análise de Augas Residuais con Fins Epidemiolóxicos (ESAR-Net) acaba de conmemorar os seus tres anos de existencia a través dunha xornada que serviu para presentar os principais resultados do traballo desenvolvido ata o de agora. Coa asistencia en liña de 200 persoas procedentes de España, Portugal e Latinoamérica, a investigadora da USC Rosario Rodil presentou os resultados preliminares da análise de augas residuais para medir o impacto da pandemia da COVID-19 no consumo de substancias de abuso. Rodil destacou que non houbo grandes cambios no consumo de substancias, aínda que si se detectaron eventos puntuais de presenza de concentracións moi elevadas de MDMA (éxtase) en augas residuais de España e Portugal.r.m.a.