Máis de 300 propostas para unha nova edición do programa Iacobus

investigación. O programa IACOBUS pechou esta semana o prazo de presentación de candidaturas, con máis de 300 propostas recibidas, 231 delas para os proxectos da novena edición para as estadías de docentes e investigadores galegos e portugueses e 74 publicacións para optar á cuarta edición do IACOBUS Papers, dirixida a fomentar a cooperación transfronteiriza en actividades de investigación e de divulgación científica. Son 61 candidaturas máis que as rexistradas nas últimas convocatorias. En concreto, 46 máis no programa de estadías fronte ás 185 do ano pasado e 15 máis no caso das publicacións científicas respecto ás 59 presentadas á convocatoria anterior. A resolución de ambas convocatorias coñecerase trala revisión por parte dunha comisión de selección formada por representantes da Xunta e doutras agrupacións. ecg