Máis de 81 millóns para o transporte escolar

EDUCACIÓN. O Consello da Xunta deu onte luz verde ao expediente de contratación do servizo para as rutas de 424 centros de ensino. Galicia é a comunidade coa maior rede de transporte escolar, que concentra o 21,6 % do gasto estatal neste servizo. A Consellería de Educación licitará por 81,2 millóns de euros o transporte escolar dos dous próximos cursos, 2021/22 e 2022/23, prorrogable por outros dous cursos máis. A día de hoxe Educación xestiona o 47 % das rutas de transporte escolar e o resto están xestionadas por Infraestruturas. ECG