Máis de douscentos galegos puideron volver a Galicia grazas ao programa de apoio ao retorno emprendedor

Máis de 200 emprendedores galegos volveron a Galicia grazas ao programa da Secretaría Xeral dá Emigración de apoio ao retorno emprendedor.

Ante a importante demanda, o programa ampliou o prazo de presentación de solicitudes ata o próximo 30 de outubro, co obxectivo de dar maiores facilidades no complicado contexto do Covid.

Ata o momento, xa se superou o centenar de solicitudes, polo que esta ampliación de prazo abre a porta tamén ao incremento do orzamento destinado a un programa que este ano xa multiplicaba por dous o seu orzamento inicial, chegando aos 400.000 euros

A través deste programa, o goberno galego busca incentivar o retorno de residentes no exterior que queiran emprender un proxecto na Comunidade, en especial daqueles mozos da diáspora que desexen ter unha oportunidade laboral na súa terra de orixe. Neste sentido, é preciso destacar que a idade media dos beneficiarios sitúase nos 42 anos.

Moitas das iniciativas impulsadas ata a data sitúanse no rural, dado que a contía da axuda increméntase en 2.000 euros se o negocio establécese neste ámbito.

Os emprendedores que están a impulsar todas estas iniciativas proceden de máis de 20 países de todo o mundo, o que dá idea da importancia da orde na procura de ofrecer a todos os galegos do exterior a posibilidade de volver á súa terra.

Quen pode solicitar a axuda. O programa está dirixido aos galegos do exterior que regresan á comunidade para poñer en marcha un negocio propio. Os beneficiarios, galegos que retornasen a Galicia nos últimos dous anos e emprendesen durante ese prazo de tempo, poderán ter forma xurídica de autónomos, sociedades mercantís (para socias ou socios traballadores) ou laborais, ou cooperativas de traballo.

As axudas están dotadas dunha contía fixa de 5.000 euros para cada persoa retornada emprendedora, que poderá incrementarse en 1.000 euros máis se se trata dunha muller, e noutros 2.000 se, ademais, o negocio está establecido nun concello rural. O máximo que poderá obter cada un dos beneficiarios para cubrir os gastos de establecemento da empresa será, así, de 8.000 euros.

Para conseguir unha destas axudas, os solicitantes deberán achegar un plan de negocio empresarial que deberá contar con informe de viabilidade económica e financeira emitido por unha entidade independente, entre os cales figuran a unidade de Galicia Emprende e os axentes de emprego e desenvolvemento local, segundo figura nas bases da convocatoria.

Regreso nos dous anos anteriores. Poden acollerse os galegos de nacemento, os seus cónxuxes ou persoas cunha unión análoga á conxugal e os descendentes das persoas galegas e nadas en Galicia que, residindo fóra de España, establézanse na Comunidade Autónoma.

As persoas solicitantes deberán, ademais, estar en posesión da nacionalidade española antes do seu retorno a España, que debeu producirse desde o 1 de xaneiro de 2018. Deberán residir e exercer a súa actividade laboral ou profesional en Galicia e non ser beneficiarios desta axuda para a mesma actividade en anteriores convocatorias.

En caso de tratarse de persoas traballadoras autónomas ou por conta propia ou socias traballadoras de sociedades laborais, mercantís ou de cooperativas de traballo asociado, deberán ser titulares dun negocio ou explotación ou formar parte dunha sociedade civil ou comunidade de bens constituída previamente á presentación da solicitude de subvención e estar dada ou dado de alta no réxime correspondente da Seguridade Social ou mutualidad do colexio profesional que corresponda con anterioridade á presentación da solicitude.

As persoas socias traballadoras de sociedades mercantís, laborais ou cooperativas de traballo asociado, pola súa banda, terán que ter entidades legalmente constituídas e rexistradas no Rexistro Mercantil, o Rexistro Administrativo de Sociedades Laborais de Galicia ou no Rexistro de Cooperativas de Galicia.

Estratexia Retorna. Este programa configúrase como unha das liñas máis importantes que está a promover o goberno galego no marco da Estratexia Retorna 2020; unha estratexia transversal na que están implicados todos os departamentos autonómicos, tanto na contratación de traballadores como na creación de autoemprego para persoas emigrantes galegas retornadas.

Deste xeito, o Goberno galego segue traballando para facilitar o retorno, ofrecendo aos galegos do exterior as mellores condicións para que elixan Galicia como o lugar idóneo no que desenvolver os seus proxectos profesionais e familiares.

As cifras de retorno á comunidade mostran que se están cumprindo os obxectivos previstos na devandita Estratexia. Así, no 2019 volveron a Galicia ao redor de 7.000 galegos, e na última lexislatura, preto de 25.000.