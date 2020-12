Máis do 93% dos concellos teñen sede electrónica

MORDERNIZACIÓN. O 93,4% dos concellos galegos contan con sede electrónica. Este dato supón un crecemento superior ao 23% respecto á edición anterior da enquisa bianual “A Administración electrónica nos concellos galegos”, que publicou onte o Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia, adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) con datos de 2019.

O informe está incluído no Plan Galego de Estatística 2017-2021 e avalía, cada dous anos, a situación das infraestruturas, equipamento e o nivel de desenvolvemento da sede electrónica nos concellos, e a interoperabilidade entre administracións, entre outras cousas.

Case a totalidade dos concellos con sede electrónica (97,1%) contan cun rexistro electrónico, mentres que o pago electrónico de tributos, multas é o servizo de menor implantación nas sedes electrónicas. Aínda así, incrementouse en 19 puntos porcentuais nas administracións locais desde o 2017. A evolución máis positiva obsérvase nas notificacións electrónicas, xa que o 91,4% dos concellos con sede electrónica conta co servizo fronte ao 47,1% que se rexistraba no ano 2017.

No 2019 o rexistro de documentos e a solicitude e obtención de autorización e permisos (obras) son os máis tramitados pola cidadanía dentro dos niveis máis avanzados de interacción. Nos dous últimos anos incrementáronse en 38,2 puntos os concellos que teñen un catálogo destes procedementos dispoñibles a través de internet, acadando no 2019 o 65,9% do total.

O 32,3% dos concellos suprimiu a obriga de achegar algunhas documentacións como o DNI, certificación de obrigacións tributarias, de familia numerosa, discapacidade ou inscrición en rexistros, entre outros. Esta vantaxe da administración electrónica está a afianzarse nos concellos galegos, medrando 19,3 puntos porcentuais desde o informe precedente.

Ademais, durante o 2019, o 54,2% dos concellos substituíu a obriga de aportar documentos por declaracións responsables personais. Este indicador creceu con respecto ao ano 2017 en 27,2 puntos porcentuais. ECG.