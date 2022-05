Máis personal en urxencias do Álvaro Cunqueiro

SANIDADE. A Área Sanitaria de Vigo continúa traballando na busca de solucións ás demandas dos profesionais do servizo de Urxencias do Álvaro Cunqueiro. Neste senso, desde a dirección, conscientes do incremento da actividade rexistrada nos últimos meses nese servizo, xa tense dado resposta á maioría das cuestións plantexadas polos propios profesionais do centro.

Así, adoptáronse unha serie de medidas organizativas e de reforzo dos recursos humanos para garantir a asistencia sanitaria á cidadanía, e minimizar o impacto dos picos asistenciais nas cargas de traballo do persoal.

Entre as medidas adoptadas cabe subliñar o incremento de profesionais destinados á atención das Urxencias. de feito e dende este mesmo luns, día 9, incorporaronse cinco novos TCAES.

Ademais, hai uns meses dotouse a Urxencias cun novo equipo asistencial, composto por médico/a, enfermeira/o e TCAE, que reforzan o servizo 3 días a semana. Este equipo ampliará a súa actividade a 5 días semanais.

En definitiva, a Xerencia da Área Sanitaria, segundo Sanidade, ten unha especial sensibilidade coas demandas do servizo de Urxencias, polo que continuará estudando, xunto cos seus profesionais, novas liñas de mellora, valorando as necesidades onde se produzan, e reforzando cando sexa necesario. r.m.a.