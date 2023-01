Manter a Galicia na “vanguardia” turística e impulsala como destino enogastronómico

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, trasladou o interese do Goberno autonómico en manter á comunidade na “vangarda” turística e impulsala como destino enogastronómico.

Así, a representante autonómica participou este mércores en dúas presentacións da caseta de Galicia na Feira Internacional de Turismo (Fitur): ‘Galicia ao natural’ e ‘Galicia destino sostible: un turismo comprometido’.

Durante a xornada, Castro salientou a aposta do goberno galego xunto co Clúster por impulsar á comunidade como un “referente” de turismo sustentable a través da creación do Clube de Produto Galicia Destino sustentable.

A finalidade deste proxecto é a integración de toda a oferta turística sustentable e mellorar a competitividade no devandito escenario.

Tamén destacou a enogastronomía, baseada na calidade da materia prima do produto local e a súa cociña, que forma parte do patrimonio inmaterial de Galicia, identidade, territorio e estilo de vida, polo que “resulta un recurso” para situar á comunidade no mapa de excelencia deste campo.

A FEIRA

A nova edición da Feira Internacional de Turismo terá lugar do 18 ao 22 de xaneiro de 2023 no recinto feiral Ifema Madrid. Neste encontro de cinco xornadas acollerán a profesionais do sector turístico e público interesado.

Galicia conta cunha caseta de máis de 1.000 metros cadrados no que celebrarán 54 actos relacionados coa presentación de recursos, produtos e novidades.



SANTIAGO DE COMPOSTELA. E.P.