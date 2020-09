Marcados por el anillo de San Caetano

Entre los cinco presidentes que estuvieron al frente del Ejecutivo de la Xunta de Galicia –dos de ellos, Manuel Fraga y Fernández Albor, ya fallecidos– nombraron a algo más de un centenar de conselleiros, un buen ejército de intelectuales de todas las áreas del saber que, con el ahínco de una centuria romana sumada al combate, se incorporaron al Gobierno autonómico cuando fueron llamados a filas para cambiar para mejor el futuro de todos los gallegos, pero también el suyo propio, pues quien tuvo el privilegio de sentir su dedo aprisionado por el anillo de San Caetano pudo comprobar, además, que su vida ya nunca sería la misma.

Salvo en casos excepcionales de hurañía, raramente detectados en la clase política que nutre los gobiernos, el paso por la dirección de una Consellería marca un antes y un después en la existencia de quien vive esta experiencia. Tras ella, se pierde el anonimato y resulta del todo imposible pasar desapercibido en el ámbito profesional y casi se diría que en cualquier otro. Pero la verdadera satisfacción personal que experimentan estos ministros de nivel autonómico no proviene del repentino aumento del grado de conocimiento que la sociedad tiene de ellos –o, al menos, sólo será así para el pequeño cupo de narcisistas que en todo colectivo humano existe–, sino del desempeño con galones de mando de una actividad en la que las decisiones que se toman pueden afectar a miles o a millones de personas.

Normalmente, el tránsito por la jefatura de una Consellería o una Vicepresidencia eleva el prestigio de la persona que protagoniza esta dulce aventura política –aunque en este aspecto también habrá algunas deshonrosas excepciones, seguramente merecidas–. En el caso de Mariano Rajoy, que fue número dos de Gerardo Fernández Albor, su carrera política se alargaría hasta ascender a la Presidencia del Gobierno de España. Fue el miembro del Ejecutivo de la Xunta que más lejos llegó y la experiencia adquirida en Santiago, sin duda, de mucho le valdría al registrador de la propiedad pontevedrés en su posterior devenir político, no sólo por la práctica en la alta gestión que ganó, sino también en la digestión de uno de los sinsabores más agrios que se pueden recibir en esta ocupación pública, como es padecer una moción de censura, pues tanto de su despacho de Raxoi como del que ocupaba en La Moncloa fue desalojado mediante este procedimiento que, aunque plenamente democrático y constitucional, nunca queda exento de fuertes polémicas.

Si Rajoy llegó a convertirse en la segunda autoridad del Estado, veinticinco años después de ejercer como escudero de Albor, Alberto Núñez Feijóo, titular de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda con Fraga en 2003, se hizo con la Presidencia de la Xunta seis años después, tras la retirada del entonces ya veterano político de Vilalba y el paso fugaz del socialista Emilio Pérez Touriño por el puesto de máximo mando de los edificios administrativos de San Caetano. Aunque otros como Cuiña o Pachi Vázquez lo intentaron, el de Os Peares fue el único dirigente político que consiguió dar el difícil salto de conselleiro a presidente.

A la hora de designar conselleiros, no todos los máximos mandatarios de la Xunta lo hicieron de igual manera. Gerardo Fernández Albor, personaje escasamente autoritario y que militaba en la rama más humanista de su profesión médica, se dejó ayudar por su guardia pretoriana en el partido. A su sucesor en el Gobierno gallego, el socialista Fernando González Laxe, prácticamente fueron las propias circunstancias en las que se originó la moción de censura que lo aupó al poder las que le señalaron los nombres de su Gabinete, dejándole un margen estrecho para poder elegir tan libremente como a él le hubiera gustado. Fraga, por su parte, siempre tuvo en cuenta a la hora de confeccionar sus gobiernos el no herir ninguna de las múltiples sensibilidades que atesoraba el PPdeG que le tocó conducir. Una particularidad en la que no reparó Pérez Touriño y así acabó, cuando finiquitó su ciclo en Monte Pío, tan distanciado de algunos sectores del PSdeG. El segundo presidente socialista de la Xunta otorgó demasiado protagonismo a personas ajenas a su formación política en la parte del Ejecutivo que pudo escoger y no le quedó más remedio que asumir la otra fracción cuya elección fue competencia del vicepresidente del bipartito, el nacionalista Anxo Quintana. Y, por último, el actual presidente, Núñez Feijóo, quien siempre se mostró taciturno y misterioso cuando le llegó la hora de diseñar la composición de su Gobierno. Cuenta la leyenda que muchos se enteran cuando lo anuncia a toda Galicia. Y el que lo sabe antes, mejor que se mantenga callado.