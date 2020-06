Marea Galeguista apoia aos traballadores

O candidato á presidencia da Xunta pola Marea Galeguista, Pancho Casal, e a candidata pola provincia da Coruña, Luz Marcos Buján, reuníronse este martes en Santiago co Comité Intercentros do Persoal Laboral, que lamentou a situación de desamparo na que se encontra, en especial, durante a pandemia pola covid-19. “Grazas á profesionalidade e ao esforzo das traballadoras, a entrada da covid nas residencias e nos centros limitouse moito”, sinalaron desde o comité.

Entre os principais problemas o comité sinalou a situación de abuso por parte da Administración: “O 54% do persoal atópase en situación de temporalidade. Existe unha total irregularidade nos horarios. Elimináronse as 48 horas de descanso obrigatorio por semana. No traballo en festivos, retirouse o incremento de descanso. Isto levou a unha situación de saturación tal que a xente chegou a pedir baixas non remuneradas”. ecg