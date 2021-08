Más de 300 casoplones para el disfrute del máximo lujo en Galicia

Chalés, villas o mansiones de tipo indiano forman parte de la variada oferta de vivienda de lujo en Galicia que atrae la atención de muchos, aunque pocos pueden permitirse vivir en un espacio tan exquisito.

Más de 300 casoplones que superan los 500 metros cuadrados y cuyos precios están por encima del millón de euros se encuentran a la venta en la comunidad, según el último estudio de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Más de la mitad, 180, se concentran en la provincia de Pontevedra; en A Coruña hay 100. Una docena se venden en Lugo y solamente ocho en la de Ourense. En todas ellas el común denominador es que superan las siete cifras de valor de mercado.

Cabe señalar que en el estudio no se contemplan los pazos, que tienen sus condiciones particulares. Únicamente aparece uno tras haber sufrido recientemente una rehabilitación integral. Si nos centramos en ellos, destacan a primera vista los precios de uno ubicado en O Grove por 7.800.000 euros y una fortaleza en Cee por 6 millones, según viene reflejado en un informe del mes de marzo realizado por Fegein sobre los pazos gallegos.

“Demográficamente el eje Santiago-Vigo-A Coruña es donde está ubicada la mayoría de la población en Galicia y el movimiento económico, por lo que el poder adquisitivo de las personas que pueden comprar una propiedad de este tipo está ahí. En el interior de Lugo y provincia de Ourense prácticamente responden a fortunas de emigrantes en su día que edificaron este tipo de casas”, comenta Benito Iglesias, presidente de Fegein.

Principales ciudades o municipios con más propiedades exclusivas. A partir de este rango de precio y superficie destacan las edificaciones ubicadas en A Coruña ciudad, Arteixo, Miño, Bergondo, Oleiros, Sada, Teo, Corcubión y Santiago de Compostela. Vigo ciudad, Illa Toralla, Pontevedra ciudad, Mondariz, Nigrán, Baiona, Sanxenxo, Cambados, O Grove y Tui. Lugo ciudad, Viveiro, Foz, Monforte y Ribadeo. Ourense ciudad, Piñor-Barbadás, Valdeorras y San Cibrao.

La gran mayoría están a la venta porque sus actuales propietarios, o bien necesitan liquidez, o bien tienen dificultades para afrontar los gastos fijos de mantenimiento para poder conservarlas en perfecto estado, según las fuentes consultadas.

El perfil de cliente en más de un 80% es nacional en el sector del lujo, impulsando las operaciones online. “El comprador de vivienda de lujo es empresario de éxito o alto ejecutivo de grandes empresas, de entre 40-55 años que compra el inmueble con una reducida financiación bancaria y aportación de capital. Lo más habitual es que busquen una vivienda de reposición o bien que trasladen su residencia por motivos laborales, principalmente”, explica Benito Iglesias.

Los interesados en este tipo de viviendas buscan privacidad, espacios abiertos en el interior y amplia extensión de terreno en el exterior. Y además, proximidad a todos los servicios. “Quieren tejer una propiedad exclusiva, con lo que la piscina y amplio jardín son imprescindibles”, añade.

El cliente negocia el precio al máximo, aunque generalmente los que se deciden por este tipo de propiedades no necesitan financiamiento y no suelen tener prisa. Teniendo en cuenta este hecho, el tiempo de venta de la vivienda de lujo suele ser superior al de la media. “Todo lo que está a precio se vende, y lo que no, sigue en el mercado años y años. Con lo que el vendedor debe ser consecuente con el comportamiento del mercado de propiedades de lujo”, afirma el empresario.

su puesta a punto. El Home Staging y el trato exclusivo es imprescindible en la venta de este tipo de propiedades. Por lo que el correcto acondicionamiento debe mostrar la propiedad en todo su esplendor.

“Antes de enseñar la propiedad a un cliente, el propietario, conjuntamente con el consultor inmobiliario, ya se habrán encargado de limpiar, pintar, abrillantar, redecorar, retirar elementos en mal estado, incluir elementos decorativos neutros pero de alto standing, etc”, señala el presidente de Fegein.