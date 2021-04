Más de doscientas hectáreas arrasadas ya por el incendio declarado en Folgoso do Courel

El incendio registrado en Folgoso do Courel (Lugo) afecta ya a una superficie de más de 200 hectáreas, según la última información facilitada en la cuenta oficial de Twitter del número 085, habilitado para comunicar la aparición de focos. A pesar de la propagación de este incendio, el más virulento de los declarados en las últimas horas, ha disminuido el peligro que suponía por su acercamiento a zonas pobladas. A primera hora de este jueves, la Consellería do Medio Rural informó de que se había activado la situación 2 ante la deriva de las llamas. Este nivel de alerta, cuya desactivación ya ha sido solicitada, se declaró como medida preventiva ante la proximidad del fuego en el lugar de Portela, parroquia de Gundiz, en el concello limítrofe de Samos. El incendio se inició a las 23.43 horas de la pasada noche y en el lugar trabajan dos agentes, ocho brigadas y cuatro motobombas y un pa.

Más o menos a la misma hora, exactamente a las 23.56 según los datos de Medio Rural, se iniciaba también un incendio en el ayuntamiento pontevedrés de Cotobade, en la parroquia de San Xurxo de Sacos. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada supera las 50 hectáreas. En su control están participando en este caso 4 agentes, 5 brigadas y 3 motobombas.

Está asimismo activo otro en el concello de Rodeiro, también en Pontevedra, cuya hora de inicio coincide con los de Folgoso y Cerdedo-Cotobade, las 23.40 horas. Los datos actualizados por la Xunta apuntan que este fuego, declarado en la parroquia de Pedroso, ha afectado ya a más de 120 hectáreas de superficie. Trabajan en su control 1 técnico, 2 agentes, 3 brigadas y 3 motobombas.

Por otra parte, en Monforte (Lugo), ya ha sido controlado, cerca de las seis de la mañana, el fuego registrado en la parroquia de Marcelle, que comenzó el miércoles a las 13,53 horas. Tras una nueva medición, la superficie afectada es de 38 hectáreas, de las cuales 30 son arboladas y 8 de monte raso. En su extinción, informó Medio Rural, participan 1 técnico, 6 agentes, 15 brigadas, 7 motobombas, 1 pa, 7 helicópteros y 4 aviones.

A las 33.58 de este miércoles fue extinguido el incendio registrado con cuatro focos en el ayuntamiento de Calvos de Randín, parroquia de Randín. Este comenzó a las 21,20 h oras y según los datos actualizados de Medio Rural afectó a una superficie de 0,8 hectáreas dentro del Parque Natural da Baixa Limia-Serra do Xurés, de las cuales 0,1 son arboladas y 0,7 de monte raso. En este incendio participaron 2 agentes, 3 brigadas y 3 motobombas.

La Consellería do Medio Rural vuelve a recordar hoy que está a disposición de la cidadanía el número de teléfono gratuíto 085, al que deben llamar en caso de detectar algún incendio forestal. Además, existe un teléfono anónimo y gratuíto para denunciar cualquier actividad delicitiva incendiaria de la que se tenga sospecha o conocimiento: 900 815 085.

El incendio registrado en Folgoso do Courel (Lugo) afecta ya a una superficie de más de 200 hectáreas, según la última información facilitada en la cuenta de Twitter del número 085 habilitado para alertar de un incendio forestal.

De los fuegos que se iniciaron en las últimas horas y que permanecen activos, según informó la Consellería do Medio Rural, el de mayor afectación es el de Folgoso do Courel donde ahora se eleva la superficie afectada de 100 a más de 200 hectáreas. No obstante, se precisa que se ha solicitado la desactivación del nivel dos al no haber peligro para los núcleos poblacionales.

Inicialmente, se planteó debido a la proximidad del fuego al lugar de Portela, en la parroquia de Gundriz, en el ayuntamiento limítrofe de Samos. Este fuego se inició a las 23,43 horas de la pasada noche y aún permanece activo, según los últimos datos facilitados por Medio Rural.

En Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), está activo un fuego en la parroquia de San Xurxo de Sacos, que comenzó pasadas las 23,56 horas de la pasada noche. Según las últimas estimaciones, la superficie afectada supera las 50 hectáreas.

En el ayuntamiento pontevedrés de Rodeiro, parroquia de Pedroso, también está activo un incendio que comenzó pasadas las 23,40 horas. De acuerdo con las últimas mediciones, la superficie afectada supera las 90 hectáreas.

CONTROLADOS O EXTINGUIDOS

Por otra parte, a las 05,50 horas de esta madrugada quedó controlado el incendio registrado en el ayuntamiento de Monforte de Lemos (Lugo), en la parroquia de Marcelle, tras comenzar este miércoles a las 13,53 horas.

Tras una nueva medición, la superficie afectada es de 38 hectáreas, precisa la Consellería. De ellas 30 son arborada y ocho de monte raso. En su extinción, el personal implicado es de un técnico, seis agentes, 15 brigadas, siete motobombas, siete helicópteros y cuatro aviones, entre otros medios y efectivos.

A su vez, en Calvos de Randín el incendio registrado con cuatro focos en este ayuntamiento, en la parroquia de Randín, quedó extinguido a las 23,58 horas de la pasada noche tras comenzar a las 21,20 horas. De acuerdo con las últimas estimaciones, la superficie afectada fue de 0,8 hectáreas dentro del Parque Natural de Baixa Limia-Serra do Xurés, de los cuales 0,1 fueron arborada y el resto monte raso.