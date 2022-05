Más de un lustro donando sangre con la sensación de “estar axudando a alguén”

La donación de sangre es un acto solidario. Con ella se reflejan los valores humanos fundamentales del altruismo, respeto, empatía y generosidad, que están en la base de una acción voluntaria y no remunerada.

Como ejemplo de todo esto tenemos a José Carlos Taboada Fernández, compostelano que dentro de diez días cumplirá los 25 años y que decidió ser donante justo en el momento en que cumplió los 18, cuando comenzó la carrera de Farmacia. “Tiña familiares maiores e compañeiros que me falaban da doazón e decidín dar este paso”, dice tras más de un lustro de generosidad. En su familia, los jóvenes donan a menudo.

José Carlos, que es O positivo, considera que todo el mundo debería donar porque se trata de algo que “non custa nada”. “Perder quince minutos non supón nada para a vida dunha persoa. Creo que son estes pequenos detalles desinteresados os que definen ás personas. Como me ten dito unha señora do municipio ourensano de Riós: ‘fai ben e non mires a quen’. Hai que levar á practica este refrán”, comenta.

En este mundo el compostelano piensa que puede haber desconocimiento pero también pasotismo al no saber el verdadero problema que puede haber detrás. “Se a esas personas lle explican o que poden chegar a solucionar facendo unha doazón, creo que o farían. Pero creo que o problema non é que non haxa información senón que o receptor non escoita”, añade en esta línea.

Para secundar la donación son todo facilidades. Además de los diferentes puntos en los hospitais gallegos hay unidades móviles que se desplazan por toda la comunidad.

“O servizo público creo que pouco máis pode facer no tema de opcións que facilita. Despois o boca a boca é fundamental. Hai que eliminar as barreiras e conseguir que quedan o paso os que faltan”, destaca.

Normalmente dona cada cuatro meses. “Unha vez fixen unha tatuaxe e tiven que esperar un tempo e fai meses pasei a covid e asumín que tiña que esperar”, comenta.

Para cada ocasión Taboada recibe un mensaje en su móvil con el aviso de que la unidad móvil de ADOS va a estar en un punto u otro. En su caso acude en la actualidad a la unidad que se instala en Plaza de Galicia.

“Son la gente más agradable que vi en mi vida” “Los que trabajan en el autobús son la gente más agradable que vi en mi vida, tanto el personal sanitario como el conductor”, asegura.

Taboada cuenta como es el proceso desde que uno entra en una unidad móvil. “Unha vez que entras pínchante no dedo para tomar unha gota de sangue e comprobar que están ben os parámetros (glucemia, emoglobina, entre outros). Despois, unha vez que se libera un posto pásante ao sillón para a doazón. Son uns dez ou quince minutos, nada máis. Nese tempo están pendentes de ti por se te mareas, que é pouco frecuente, e incluso che dan unha pelota para agarrar coas mans e que vaia circulando mellor o sangure. Por último, pásante á parte de adiante do autóbus e danche unha bebida para repoñer líquidos”, conta.

Reitera la idea de que donar es un acto de solidariedad que todos deberían de hacer de manera altruísta.

“Cada vez que salgo de donar marcho con la sensación de estar ayudando a alguien”, manifiesta.

la sangre extraída de una donación puede ayudar hasta tres personas diferentes Donar sangre es un proceso sencillo y no doloroso, que requiere tan solo de unos minutos y que no reporta ningún riesgo para la persona que dona sangre. Además, la sangre extraída de una donación puede ayudar hasta tres personas diferentes. Así lo manifiesta la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Recuerdan, además, que España por ley está prohibido el comercio con la sangre, ésta sólo puede proceder de la donación voluntaria, altruista y no remunerada de las personas que están sanas.

Puede donar sangre toda persona que tenga entre 18 y 65 años (a partir de los 65 podría hacerlo si presenta un informe anual favorable del médico de familia), pesar más de cincuenta quilos y gozar de un estado de salud normal.

En general, los hombres pueden donar cada tres meses, mientras las mujeres lo pueden hacer cada cuatro.