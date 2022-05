Más del 20 % de la población gallega tendrá algún trastorno mental a lo largo de su vida

Dos años de pandemia han aumentado los problemas de salud mental tras los confinamientos y el parón de la interacción social, pero también han servido para visibilizarlos.

El refuerzo de los recursos en salud mental es una de las prioridades de la Xunta. Así, con el Plan de Salud Mental poscovid 19 para el periodo 2020-2024, que cuenta con un presupuesto de 83 millones de euros, el Gobierno gallego prioriza la realización de proyectos dirigidos a disminuir el impacto del Covid en la salud mental y en el bienestar emocional de las personas. Para eso, refuerza el número de profesionales en los dispositivos asistenciales del Sergas para desarrollar programas específicos orientados a la atención al trauma, al duelo y a la depresión. También tiene en cuenta la atención a los mayores y personas ingresadas en centros sociosanitarios, así como la teleasistencia como herramienta de refuerzo de las consultas presenciales, el apoyo a los/as profesionales sanitarios/as de primera línea de acción frente al Covid, y el fortalecimiento de los programas de prevención del suicidio.

AUMENTO DE UN 25% LAS PLAZAS CONCERTADAS EN ENTIDADES SOCIALES Al amparo del Plan gallego de salud mental poscovid, la Xunta de Galicia ha previsto superar las 1.500 plazas financiadas en pisos protegidos, centros residenciales y de rehabilitación psicosocial; el que supondrá aumentar el número en un 25 % en tres años. Al mismo tiempo, apuntó que los presupuestos del Ejecutivo gallego para este año reservan 8,1 millones de euros para la financiación de plazas concertadas con entidades de salud mental, un 30 % más con respecto a 2020, fecha de inicio del plan.

CERCA DE 120 NUEVOS PROFESIONALESDE LA SALUD MENTAL La Xunta llega ya llegó a la cifra de los 117 nuevos profesionales de la salud mental contratados desde que el Ejecutivo gallego puso en marcha el Plan de Salud Mental 2020.

Desde el pasado mes de abril están trabajando un equipo multidisciplinar de atención a la salud mental en el centro de salud de Ponteareas, para dar atención a toda la población adulta de las comarcas de O Condado y A Paradanta. Se trata de la cuarta unidad de salud mental ambulatoria para adultos que la Xunta pone en marcha desde que se aprobó el Plan de Salud Mental, a mediados del 2020. La primera fue en Tui, luego otra en Ordes, y una tercera en Oleiros.

datos Según la Encuesta Nacional de Salud Mental, en el año 2017, el 18,01 % de la población española estaba en riesgo de presentar problemas de salud mental. Existe una marcada diferencia de género en relación al porcentaje de población en riesgo, duplicando el riesgo en las mujeres (12,09 %) con respeto a los hombres (6,32%). En Galicia, en base a los datos recogidos por esta encuesta, el porcentaje de población en riesgo de mala salud mental es bajo en comparación con el resto de comunidades autónomas, reduciéndose el dicho porcentaje de un 16,07 % en 2011 a un 9,32 % en 2017, últimos años con datos disponibles.

El estudio de Prevalencia de los trastornos mentales en Galicia cifra en 21,6% el porcentaje de población gallega que presentará algún trastorno mental a lo largo de su vida, cifra similar a la identificada por el estudio ESEMED (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) que situaba en un porcentaje similar lo de la población española que a lo largo de su vida padecería un trastorno mental. Los trastornos del estado de ánimo y los trastornos por consumo de sustancias serán los grandes grupos de patologías con una prevalencia mayor.

La prevalencia-año de trastorno mental se estima en un 7,4 por ciento de la población gallega. En concreto, la incidencia de los trastornos del estado del ánimo es de 3,6%, duplicando el porcentaje de mujeres a los hombres.