Medallas da RAGC á investigación de tres profesores da USC

A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) vén de recoñer coas Medallas de Investigación a cinco científicas e científicos galegos en activo das universidades de Santiago e Vigo. Os premiados deste ano son os profesores Jesús López Romalde, Jorge Mira e Ramón Maiz, da institución compostelá; e Ángeles Sanroman e Isabel Pastoriza, da viguesa. Esta distinción, que cumpre a súa cuarta edición, valora as traxectorias senlleiras e consolidades en investigación, desenvoltas en Galicia, e fomentan a promoción da ciencia e a tecnoloxía galegas para tratar de difundir á sociedade o aprecio polos valores científicos.

Ánxeles Alvariño. Jesús López Romalde (Ferrol, 1964) é o premiado en Bioloxía e Ciencias da Saúde coa medalla Ánxeles Alvariño González. Recoñéceselle a súa traxectoria científica e os logros obtidos en investigación e transferencia á sociedade neste eido. É catedrático de Microbioloxía e decano da facultade de Bioloxía da USC. Os seus descubrimentos permitiron o desenvolvemento de vacinas como medida de prevención da yernisiose en peixes; avances que foron aplicados de forma paralela a otros patóxenos de peixes e moluscos. Logrou cinco patentes de vacinas para peixes ou métodos de diagnóstico de patóxenos, destacando a súa contribución a salvar a continuidade da industria do rodaballo en Galicia, ao deseñar unha vacina que conseguiu erradicar a estreptococose nesta especie. Foi nomeado experto técnico para SARS-CoV-2 polos seus traballos sobre a detección do virus en augas residuales.

López Romalde acolleu a distinción como “un pulo para seguir a traballar arreo no ámbito da Microbioloxía, unha disciplina apaixonante cuxa importancia para a sociedade quedou demostrada durante a recente pandemia”.

Domingo García-Sabell. Ramón Máiz (Tenerife, 1953), pola súa banda, é premiado na rama de Ciencias Económicas e Sociais coa medalla Domingo García-Sabell Rivas. Catedrático de Ciencia Política e da Administración da USC, a Real Academia considérao “un dos politólogos máis importantes do noso tempo”. Entre as súas publicacións inclúense traballos senlleiros sobre temas como o nacionalismo e as institucións políticas en Galicia, a orixe do Estado moderno, o federalismoe a articulación territorial do poder, ou a influencia do pensamento de Sieyès para establecer a distinción entre nación e pobo. Firme defensor das Ciencias Sociais, Máiz cre que o premio supón una “´debeda impagable” cos dous ámbitos colectivos nos que traballa:”o contexto de excelencia da USC e, moi especialmente, o equipo

de Investigacións Políticas”.

ENRIQUE VIDAL ABASCAL. A medalla Enrique Vidal Abascal, da sección de Matemáticas, Física e Ciencias da Computación, correspóndelle ao catedrático de Electromagnestismo na USC Jorge Mira Pérez (Baio, 1968), “pola orixinalidade e calidade da súa traxectoria científica, con notables contribucións a un grande abano de disciplinas”. Autor duns 140 artigos en revistas de impacto internacional e 9 patentes e creacións rexistradas, foi investigador en 43 proxectos autonómicos, nacionais e europeos; e investigador principal de máis dunha vintena de contratos e convenios. Coautor de traballos con científicos do talle do Premio Nobel John Goodenough, colaborou na creación do Instituto Internacional de Nanotecnoloxía de Braga. Membro do equipo encargado da predición da evolución da Covid-19 para a Xunta e membro da comisión de expertos do Goberno de España para a reforma da hora oficial, é académico correspondente da Real Academia Galega e membro do Consello da Cultura Galega.

ISIDRO PARGA PONDAL. Mª Ángeles Sanromán Braga (Cádiz, 1964) é a galardoada este ano pola RAGC no campo das Ciencias Técnicas. Leva a Medalla Isidro Parga Pondal. A catedrática de Enxeñaría Química da UVigofoi a elixida “polos seus extraordinarios méritos como investigadora no campo da Enxeñaría Química, a súa capacidade de formación de mozos investigadores e polo impacto na contorna económico-social da transferencia dos seus resultados de investigación"”. Formada en Santiago, Birmingham e Berlín, mantén unha intensa actividade en eidos como o tratamento de efluentes, a rexeneración de solos contaminados ou os tratamentos electroquímicos. Puxo en marcha o Grupo de Bioenxeñaría e Procesos Sostibles da Uvigo –Ee referencia internacional–, ten participado en máis de 50 proxectos de investigación e na elaboración de sete patentes internacionais, e formao parte do reducido grupo de investigadores incluídos na clasificación dos máis citados da prestixiosa Universidade de Stanford.

“Para mí este premio supone el reconocimiento a una trayectoria profesional (...) pero también a aquellos que en su día apostaron por mí y me animaron a tomar este camino tan apasionante”, dijo tras conocer que recibirá la mellada de la RAGC

aNTONIO CASARES RODRIGUEZ. Isabel Pastoriza Santos (Bueu, 1974) recibe a medalla Antonio Casares Rodríguez, da sección de Química e Xeoloxía. É profesora titular no Departamento de Química Física da Universidade de Vigo, “destacando a súa capacidade para deseñar e desenvolver importantes proxectos científicos, así como dirixir a mozos investigadores e participar activamente na xestión da Química en España”.

Desde a Academia de Ciencias remárcase o seu traballo no campo do deseño das nanopartículas con actividade electrocatalítica durante máis de 20 anos, realizando contribucións relevantes na síntese de nanopartículas de ouro e prata mediante química coloidal. Ten conseguido nanopartículas con respostas óptica sobresaíntes e tamén importantes logros no diagnóstico da covid. Puxo en marcha a Rede de Nanomedicina en Galicia.