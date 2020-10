Medio Ambiente abre expediente por el caso Eume

A pie del río Eume, la conselleira de Medio Ambiente pudo comprobar este martes la turbidez de sus aguas. Y colocó en el punto de mira a la empresa gestora del embalse. “A situación é inaceptable, dimos instruccións concretas á empresa explotadora do encoro para que adopte as medidas necesarias e baixe a turbidez”, afirmaba Ethel Vázquez. De momento, la Xunta de Galicia ya ha abierto un expediente “para analizar e esclarecer a orixe do turbidez do río”. Y se mantiene la prohibición del consumo de agua del grifo en Pontedeume, por decisión del ayuntamiento desde el sábado.

El objetivo inmediato del gobierno autonómico es “depurar responsabilidades e que isto non volva a acontecer, porque estamos falando da calidade das augas e do seu consumo para a poboación”. Según insiste la conselleira, “todo parece indicar que a orixe do problema é a explotación do encoro” (en manos de Endesa). Los parámetros han mejorado desde el domingo, pero no lo suficiente para cumplir con el Real Decreto de Calidad del Agua y permitir su consumo: “Traballamos o concello, a concesionaria e Augas de Galicia para que a recuperación progresiva ao final garanta o abastecemento”.

En su visita, la conselleira se puso al día sobre la situación con el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández. Y estuvo acompañada por la jefa territorial de Medio Ambiente, Cristina Carrión, para supervisar los trabajos en la zona de captación del Eume. El domingo se colocaron barreras anticontaminación, para evitar el paso de sólidos. Y Aguas de Galicia realiza analíticas periódicas, para comprobar las alteraciones.

De todos modos, esas pruebas han constatado que en el Eume no han sido afectados los niveles de PH y de oxígeno. Tampoco hay casos de especies muertas. “Pero si que se incrementaron os niveis de turbidez, ata que o pasado sábado os parámetros foron incompatibles co consumo da auga e o abastecemento”, explica Ethel Vázquez. La Xunta también considera acertada la decisión municipal de prohibir el consumo de agua de grifo, hasta que se resuelva esta problemática.

barreras Las barreras colocadas el domingo posibilitan que las aguas entren en la estación potibilizadora municipal en las mejores condiciones, para facilitar su tratamiento. Según la conselleira, se está comprobando “unha progresiva recuperación dos parámetros e agora os traballos se están a centrar en conseguir que seconsoliden, para que os veciños de Pontedeume poidan volver a consumir a auga”.

Para compensar la situación, el ayuntamiento anunció la puesta en marcha desde este martes de de un servicio de suministro de agua embotellada a domicilio a través de Protección Civil.