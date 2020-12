VIVENDA. O Consello da Xunta autorizou onte a renovación do convenio entre a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e a entidade financeira Sareb, co que se garante un fogar a 50 familias galegas a prezos vantaxosos, que oscilan entre os 40 e 133 euros mensuais. Trátase da cuarta addenda relativa a esta colaboración que se iniciou no ano 2015. A Xunta é usufrutuaria dos inmobles, para destinalos a alugamento social e pagará por elo 71.000 euros a dita entidade. ECG