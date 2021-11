Medra o número de casos activos, baixan os contaxios e sobe a presión hospitalaria

SANTIAGO. EP. Galicia supera as 2.500 infeccións activas, con 2.507,--248 máis nas últimas 24 horas-- e a presión hospitalaria increméntase, con 73 hospitalizados --10 ingresados máis--. Con todo, baixan lixeiramente os contaxios, con 300 novos --60 menos que este sábado--; así como a taxa de positividade, que descende até o 7,2% --un 2,56% menos--.

Respecto da semana pasada, todos os indicadores dobran os datos rexistrados fai sete días, cando os casos activos eran 1.179 e rexistráronse 136 contagios. A taxa de positividad aínda se mantiña por baixo do 5% recomendado pola OMS, nun 4,16%, e a Comunidade contaba con 46 pacientes hospitalizados por mor da covid. Segundo os datos publicados na mañá deste domingo pola Consellería de Sanidade con rexistros até as 18,00 horas deste sábado, soben até as 14 persoas ingresadas en UCI pola covid en toda Galicia --dúas máis-- e aumentan a 59 as hospitalizadas noutras unidades --oito máis--.

Por áreas sanitarias, a presión hospitalaria aumenta en seis do sete: só descende en Santiago e Barbanza. A de Pontevedra e O Salnés conta con cinco pacientes en planta --uno máis-- e un en críticos --un máis--; na de Lugo hai tres hospitalizados en planta --uno máis-- e xa ningún en UCI; Ferrol continúa con tres pacientes covid en UCI e rexistra oito noutras unidades --uno máis-- e A Coruña rexistra catro en críticos --un máis-- e 16 noutras unidades --dúas máis--. Tamén soben nas áreas de Vigo, con tres pacientes covid en UCI e 13 noutras unidades --dúas máis--, e na de Ourense segue un en críticos e soben a 11 os doutras unidades --dúas máis--. O único distrito sanitario que rexistra unha baixada na carga asistencial é Santiago e Barbanza, con dous pacientes en UCI e tres noutras unidades --uno menos--.

MÁIS DE 2.000 INFECCIÓNS. Galicia acumula 21 xornadas consecutivas de aumento de casos activos de Covid-19, que ascenden a 2.507, o que implica 248 máis que a xornada anterior, ao haber máis contagios (300) que altas (52). De novo as infeccións activas ascenden no sete áreas sanitarias galegas, coa de Vigo á cabeza (+72), seguida da de Ourense (+67), Santiago e Barbanza (+51), Lugo (+33), Pontevedra e O Salnés (+23), A Coruña e Cee (+20) e Ferrol (+11). Por iso, con máis casos continúa a área de Ourense, con 642; seguida da de Vigo, con 588; A Coruña e Cee, con 434; Lugo, con 257; Santiago e Barbanza, con 233; Pontevedra e O Salnés, con 219; e á cola mantense a de Ferrol, con 134. Segundo os datos actualizados na tarde deste venres pasado polo Ministerio de Sanidade, Galicia conta cunha taxa a 14 días de 73,58 casos por 100.000 habitantes, mentres que a media de España ascende a 111,95.

300 CONTAXIOS. Os novos contaxios de covid-19 baixan aos 300, 60 menos nas últimas 24 horas --desde o mércores 10 de novembro superan o centenar-- e após iniciar a semana con 136. A cifra máis baixa desde que Galicia entrou en niveis de 'nova normalidade' rexistrouse o luns 11 de outubro, cando houbo 14. Así, as persoas contaxiadas en Galicia desde o inicio desta pandemia ascenden a 186.047, das que 43.786 corresponden á área da Coruña e Cee; 38.410 á de Vigo; 27.368, á de Santiago e Barbanza; 22.600, á de Ourense; 21.763, á de Pontevedra e O Salnés; 20.289, á de Lugo; e 11.831, á de Ferrol. Segundo os datos actualizados pola Consellería de Sanidade, desde o inicio desta crise sanitaria efectuáronse 2.953.239 PCR en Galicia, que constitúen 4.616 máis que as contabilizadas até o día anterior. En canto á taxa de positividade das probas PCR --número de infeccións detectadas cada 100 test--, continúa en ascenso e sobe até o 7,2%, após remontar ao 9,79% rexistrado na xornada anterior desde o 7,34% do venres, descender o xoves ao 4,63% despois de subir a un 5,21% o mércores, baixar ao 2,43% o martes e comezar esta semana co 3,93%. Deste xeito, supera por segunda vez en tres días o limiar do 5% que fixa a Organización Mundial da Saúde (OMS) para dar por controlada a pandemia.

FALECIDOS E CURADOS. As persoas falecidas diagnosticadas con Covid-19 desde o inicio desta pandemia no conxunto de Galicia mantéñense en 2.662, ao non notificar Sanidade máis vítimas este sábado. Pola súa banda, 180.913 persoas diagnosticadas de coronavirus curáronse en toda a Comunidade galega desde o comezo desta crise sanitaria, que representan 52 máis que as rexistradas até o día anterior.