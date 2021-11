Mejores agendas para atención primaria, pero menos profesionales

Incorporación de psicólogos, descentralizar el exceso de consultas que recaen sobre los médicos, más tiempo para que los profesionales puedan dedicarse a tareas de docencia e investigación, análisis personalizado de cada caso por los servicios de administración, mejora de las agendas y lucha por incorporar nuevas plazas MIR.

Estas son algunas de las reformas “urgentes” previstas en el documento estratégico Por unha atención primaria vertebradora do Sistema de Saúde presentadas este jueves en la Comisión 5ª de Sanidade por la directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Estrella López-Pardo.

Arrancó su intervención queriendo “desmentir con argumentos la valoración de los grupos de oposición, la alarma social de la que hablan y los mensajes catastrofistas que no se apoyan en información contrastada y que no ayudan a construir el trabajo de los profesionales sanitarios”. Acusación que fue muy criticada tanto por el PSdeG como por el BNG, por considerar que “el debate parlamentario es algo más serio”.

López-Pardo aseguró que el sistema sanitario gallego es “pionero en el territorio español en la introducción de muchos cambios y mejoras de atención primaria”. Y destacó que en los próximos meses seguirá siendo así a través de la implementación de nuevas medidas “sostenidas en el permanente diálogo con los profesionales implicados” y “la comisión de estrategia”, que podrá proponer “medidas correctivas y alternativas, si fuese necesario”.

Así, en primer lugar la directora xeral de Planificación se refirió a la necesidad de convocar más plazas MIR. “En los últimos años se hizo un gran esfuerzo para aumentar el cuadro de personal, entre 2009 y 2021 se crearon más de 300 plazas entre médicos de familia, pediatras, enfermeras y farmacéuticos; para 2022 se incluyen 109 nuevas plazas de enfermería y 38 de farmacia”, precisó.

Destacó que este año también se habilitó una nueva figura especialista: el psicólogo clínico, en centros de Vigo, Ferrol, Lugo y Pontevedra, prestando más atención a la salud mental. En la misma línea, próximamente se prevé la creación de la especialidad de dietistas y nutricionistas.

Pero, pese a estas nuevas especialidades, aseguró que solo está en manos del Gobierno el aumentar las plazas MIR para poder incorporar nuevos profesionales de medicina de familia y “paliar la carencia de recursos que sufrimos todas las comunidades”. Para ello, recordó que desde la Consellería ya se remitió al Ministerio toda la información para solicitar el aumento de 64 plazas MIR, llegando a 266 frente a las 147 actuales (un 45 % más). “Está en manos del Gobierno aumentar el número de médicos”, destacó. Sin embargo, el diputado del PSdeG Julio Torrado aseguró que los MIR que se han recibido en el último año corresponden a formaciones de 2017, y “en 2017 el MIR fue convocado por el Gobierno de Rajoy”, que “ni un solo año incrementó las plazas en la primaria, ni siquiera en pediatría”. De hecho, según indicó, se mantuvieron años en 97 las plazas de medicina, frente a las 142 actuales; y en 19 las de pediatría, frente 27 ahora.

En este sentido, hizo hincapié también en la problemática generacional para incorporar a nuevos profesionales al sector, “porque los jóvenes no ven con buenos ojos la primaria, porque creen que no pueden desenvolver en ella, por falta de tiempo, sus potencialidades, y que serán laboralmente maltratados”.

MÁS TIEMPO PARA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN. Asimismo, López-Pardo quiso resaltar la implantación de nuevas agendas de calidad para todas las categorías, “que contribuirán al acceso de la población a los centros de salud”. Gracias a ellas, los profesionales de atención primaria podrían contar también con un tiempo reservado para funciones de docencia e investigación, e incluso el diseño de actividades comunitarias o grupales (charlas en colegios, asociaciones...).

Las agendas de los médicos de familia ya “se retomaron hace meses, con datos positivos”, y las próximas en implantarse serán las de enfermería, después de Navidad. La directora de Prevención también anunció que están en estudio las de profesionales bucodentales, matronas, y farmacéuticos.

“Persiste en traer aquí medidas de organización y agendas de calidad, pero tengo que decirle que no hay modelo que valga si no hay profesionales para llevarlo a cabo”, le recriminó la diputada nacionalista Montserrat Prado. Además, destacó que “si además del trabajo ordinario, las enfermeras tiene que realizar la vacunación a domicilio y, ahora, llamar a los no vacundos para convencerles de que se vacunen, ¿qué agenda podrán llevar a cabo?”.