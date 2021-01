Menos mal que nos queda Portugal

COMO REITOR da Universidade de Santiago de Compostela e como presidente de RedEmprendia, unha rede de 28 das mellores universidades de seis países latinoamericanos, ademais de España e Portugal, tiven unha relación moi intensa coas universidades portuguesas, cos seus equipos de goberno, grupos de investigación, equipos técnicos en investigación, transferencia, emprendemento e internacionalización. Tamén cun bo número de estudantes e emprendedores portugueses. Esta experiencia persoal e profesional non ten máis valor que unha opinión, a miña, pero o certo é que vai en liña co que poñen de manifesto un bo número de análises e informes: os portugueses teñen en xeral unha boa formación, falan moi ben inglés, o que lles fai moi proclives a buscar a colaboración co resto do mundo e a sentirse cómodos en foros internacionais, e teñen a humildade e a ambición, ao tempo, para non crerse máis que ninguén pero tampouco menos que calquera. Esta é unha parte do porqué, polo menos no mundo universitario, Portugal está a avanzar tanto.

Pero para que non queden as miñas palabras só niso, en palabras, vou darlles algúns datos recentes, que penso que son suficientemente claros ao respecto. Comezo referíndome ao informe que cada ano a Unión Europea publica sobre a innovación nos distintos países que a conforman e algúns outros. Trátase do denominado “European Innovation Scoreboard”. Os países analizados son clasificados como: líderes, fortes, moderados ou modestos, en función do seu rendemento en innovación. Portugal está entre os considerados fortes, mentres que España forma parte do grupo de países moderados en innovación (a UE é especialmente hábil utilizando cualificativos politicamente correctos, hai que recoñecelo). É verdade que este é o máis numeroso dos catro grupos e que España está no segundo posto, mentres que Portugal ocupa a cola dos considerados fortes, pero ao meu xuízo o máis relevante é que a melloría do país luso na década que acabamos de pechar é sensiblemente maior que a de España. Por certo, na análise rexional, Madrid ocupa o posto 149 entre as 238 rexións europeas analizadas, mentres que Lisboa está no 94. De feito, Madrid está xusto despois do Algarve, considerada unha das rexións máis pobres de Europa, ocupando Galicia un pésimo posto, o 189. Con sa envexa vexo que un dos puntos nos que destaca Portugal é no gran dinamismo das súas Pemes e a cooperación destas coas universidades.

Fai menos dun ano dende a Real Academia Galega de Ciencias alertábamos, a través do informe: “Evolución dá produción científica do sistema universitario galego (1999-2018)”, da preocupante deriva da investigación nas universidades galegas. Só rescato aquí un dato, aínda que certamente demoledor: en dúas décadas a Universidade de Porto pasou de ter unha produción científica inferior á de Santiago, a superar ao Sistema Universitario Galego enteiro. Non hai milagres: en 2019 Galicia tivo un investimento en I+D por baixo do 1% do seu PIB, España do 1,14%, mentres que Portugal chegou ao 1,4%, sendo a metade superior do país a que concentra a maior parte deste investimento. Por certo, Polonia e Grecia tamén superaron a España en 2019, cando só dez anos atrás o noso país dobraba o investimento en I+D deses países.

Moitos de vostedes lembrarán o título dun dos discos de Siniestro Total: “Menos mal que nos queda Portugal”. Houbo un tempo no que esa frase usábase como atenuante á nosa posición á cola de Europa, xa que era frecuente que Portugal estivese mesmo por detrás. Podemos seguir usándoa, pero agora pensando en que quizais os nosos veciños déannos traballo cando aquí xa non teñamos.