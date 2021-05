Mentes marabillosas

En 2007 tiven o privilexio de coñecer a John Nash, un brillante matemático estadounidense, Premio Nobel de Economía en 1994. Se non caeron na conta de quen era, quizais lles soe pola película Unha mente marabillosa, gañadora de catro óscares.

Nash foi un dos convidados aquel ano ao programa Conciencia da Universidade de Santiago de Compostela. Recordo moi vivamente os encontros con el e a súa muller, Alice, unha persoa extraordinariamente intelixente e cunha forte personalidade e gran humanidade. Ambos faleceron de forma tráxica en 2015, debido ao accidente do taxi no que regresaban á súa casa desde o aeroporto de Newark, preto de Nova York. Volvían dunha viaxe a Oslo, no que Nash recollera o Premio Abel, considerado o Nobel das matemáticas.

Nash, que sufriu de esquizofrenia, foi unha mente certamente marabillosa. Recibiu o Premio Nobel polas súas achegas á teoría de xogos e aos procesos de negociación. A teoría de xogos, que se aplica a cousas moi serias, desenvolve modelos matemáticos para a análise de problemas de decisión humana (aínda que cada vez máis os resolvan as máquinas), nos que esta está condicionada por incentivos. Por exemplo, nas poxas do espectro radioeléctrico ou na estratexia militar.

Durante unha das conversacións con Nash, falamos doutro John, apelidado von Neumann, tamén estadounidense, aínda que de orixe húngara, que viviu ao longo da primeira metade do século pasado. Este fixo contribucións de excepcional importancia no ámbito das matemáticas, a física e a economía. En particular, a súa achega á computación é das máis relevantes ata a data. A organización funcional na que en boa medida séguense baseando as computadoras, leva precisamente o seu nome: arquitectura von Neumann. Pero non foi diso do que falamos Nash e eu, senón da admiración que este sentía por von Neumann como figura clave no nacemento da teoría de xogos.

Comenteille a Nash que poucos anos antes a USC publicara a tradución ao galego do último libro de von Neumann, titulado O computador e o cerebro (The Computer and the Brain, no orixinal, publicado en 1958, tras a morte un ano antes de von Neumann), no que dá a súa visión do cerebro como unha máquina computacional. Os avances nas últimas décadas no coñecemento do cerebro fan que as súas referencias ao mesmo estean en boa medida superadas, pero o libro segue tendo moito interese e frescor. A tradución ao galego fíxoa un amigo e colega, Elisardo Antelo, e o prólogo eu mesmo. Comenteillo a Nash, e pedinlle que escribise algo sobre von Neumann nun exemplar do libro que eu conservaba. Fíxoo de bo grado e nas súas palabras referiuse á súa propia tese doutoral –por certo, unha tese de tan só 27 páxinas–, dicindo que nela só incluíra dúas referencias bibliográficas: unha autocita e un libro seminal de teoría de xogos escrito por John von Neumann e Oskar Morgenstern en 1944.

John von Neumann foi unha persoa clave no Proxecto Manhattan, o programa de desenvolvemento de armas atómicas de EE. UU., tanto na vertente científica como na estratéxica e militar. Estaba presente mesmo nos ensaios nucleares, o que probablemente lle causou o cancro do que morreu aos 54 anos. As mentes marabillosas non sempre toman boas decisións.