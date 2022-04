“Mi padre vivió 23 años gracias a la persona que decidió donar su hígado”

En la memoria de cientos de pacientes trasplantados de hígado está Segundo Pardo-Ciorraga Santos, uno más de ellos que a través de la asociación Athega ayudó hasta sus últimos días a todos los que llamaron a su teléfono buscando una voz amiga, una cara amable que les orientase en un proceso difícil para ellos y, más si cabe, para sus familias. Con orgullo y con tesón lo recuerda su hija, Carolina Pardo-Ciorraga, abogada que prestó a su padre parte del despacho para ocuparse de atender todas las solicitudes de orientación.

“Mi padre tenía el virus C, y aunque hace más de veinte años, cuando se lo detectaron, había interferones para tratar otros virus, para el C la cosa todavía no estaba muy extendida”, cuenta a EL CORREO Carolina, que recuerda cómo su padre siempre padecía de “problemas de estómago y de diarreas” y después de muchas pruebas fue “cuando contactó con el ya fallecido doctor Vázquez Iglesias, que por aquel entonces estaba en el departamento de hígado de Medicina Interna del CHUAC”. Fue él quién le comunicó que tenía el hígado destrozado y que entraba en un protocolo de trasplante.

Aunque “nunca supimos a ciencia cierta dónde había contraído el virus, él creía que fuera durante la mili, porque le habían realizado una trasfusión de sangre”. Tan pronto se lo detectan, toda la familia se hace las pertinentes pruebas para descartar la transmisión: sus dos hijas, su exmujer y su esposa de por aquel entonces. Todas con resultado negativo.

Desde que se lo comunican, “no pasó mucho tiempo en el protocolo de trasplantes, si tardó un poco más fue porque le dio alergia un diurético y tuvimos que pasar la Navidad en el hospital, pero a comienzos de febrero ya lo llamaron para hacerse el trasplante”. Carolina recuerda con pesar cómo en aquel tiempo “mi padre estaba totalmente consumido, amarillo, ocre, casi sin voz”.

Aquel día en que operaron a Segundo había llegado al antiguo helipuerto del CHUAC un helicóptero con más órganos. “Eso es lo que nos dijeron, aunque ya queda en los mentideros del hospital, que aquel día se hicieron varios trasplantes, no solo el de mi padre, por lo que el hospital estaba súper coordinado”.

Al día siguiente fue cuando les permitieron pasar a verle. “Y de repente mi padre tenía voz, su voz grave característica, y había recuperado el color, ya no estaba amarillo”, le brillan los ojos a su hija. La recuperación fue bastante rápida. “En aquel momento aún existía la habitación verde en la que tenías que entrar toda protegida y solo las personas designadas, porque además era muy importante que los pacientes no se quedasen solos y estuviesen siempre acompañados”.

En el postoperatorio hay dos momentos críticos: “por una parte, los primeros quince días en los que se puede producir un rechazo total y luego cinco años en los que tienen que estar con medicación inmunodepresiva para mantener las defensas bajas, evitando así que las defensas del organismo ataquen al órgano nuevo”, explica Carolina.

Por suerte, el proceso de recuperación de Segundo fue muy rápido, “fue un enfermo ejemplar”. De hecho, “volvió a hacer deporte, la cicatriz se el fue reconvirtiendo perfectamente e incluso le salió pelo, porque con los inmunosupresores que había en aquel momento pasaba eso, lo que hacía que muchas mujeres lo pasasen muy mal”. Pero, pese a tener el hígado nuevo, “el virus seguía ahí, se quedó como latente”. A Segundo le hacían biopsias cada dos o tres años y “era como si el virus le mordiese, aparecían cicatrices en el hígado de nuevo, pero afortunadamente no se desarrollaba otra vez la enfermedad”.

Veinte años puedo vivir este hombre gracias “a que a alguien se le ocurrió dejar por escrito que quería donar sus órganos, a la familia que tomó tal decisión en un momento terrible para ellos”. “Se hizo mayor, pero le dió tiempo a ver casarse a sus hijas, a tener nietos y disfrutar de ellos muchísimo”, recuerda emocionada Carolina. De hecho, “mi abuela por aquel entonces ya era muy mayor, y nunca llegamos a contarle la verdad, aunque ella veía que su hijo no estaba bien; se lo contamos a toro pasado, que se había hecho un trasplante, pero como quién se hace un trasplante de cadera, sin más”. Y luego la abuela murió, “de manera natural, como tiene que ser, no que los padres entierren a los hijos”.

Ahora hace ya dos años que Segundo nos dejó, a la edad de 78, después de gozar de una vejez más que activa, fundando Athega –asociación de la que nadie ha cogido el testigo– y colaborando con su amigo y doctor Vázquez Iglesias para conseguir que la Torre de Hércules fuese Patrimonio de la Humanidad, “incluso cruzando el charco para hermanar la Torre de Hércules con la Estatua de la Libertad.