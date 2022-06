Miedo y nervios, enemigos a batir en el momento previo al examen

Miles de alumnos se enfrentan en estos días a los exámenes más importantes de sus vidas hasta la fecha, la Selectividad. Los estudiantes que llevan todo el año preparándose tienen que demostrar ahora todo lo aprendido para poder lograr la máxima puntuación posible.

Hay muchos jóvenes que llegan a estas fechas con un objetivo entre ceja y ceja, otros que decidirán su futuro en función de la nota y otros que todavía son un mar de dudas.

A primera hora de la mañana de este martes, nos acercamos a la Faculta de Ciencias de Comunicación y de Filología de la USC para ver el ambiente antes de que el alumnado se adentrase en el aula correspondiente para realizar el primer examen, el de Historia. Unos más nerviosos que otros, unos sentados y otros dando vueltas en círculo con los apuntes en sus manos aunque simplemente fuera para abanicarse. Esto es lo que se percibe de unos jóvenes que en unos minutos van a demostrar en unos exámenes los conocimientos aprendidos en dos años de Bachillerato, marcados esta vez por la pandemia del covid.

La primera con la que hablamos es Nerea Iglesias González del IES de Ames que cursó Bachillerato de Ciencias Sociales. “En todas partes dicen que es un simple examen y que hay que estar tranquilos pero la realidad es que nos cae todo el temario y yo estoy muy nerviosa”, asegura. Para su carrera no necesita mucha nota porque quiere hacer Trabajo Social y piden un 6,2 pero “hay otra gente que necesita una nota muy alta y eso sí que hace ponerte de los nervios”. Matemáticas es la asignatura que mejor lleva preparada y la peor Historia, “que por encima es la primera”. Como optativa para subir nota hará Xeografía y Economía de específicas. “Soy de las que se pone a última hora. Lo llevo siempre con calma e incluso ayer me quedé hasta las dos de la mañana estudiando”, asegura. Sabe que hay gente que está con los apuntes hasta el último momento pero a ella eso le pone más nerviosa así que ya decidió dejarlos en casa antes de llegar a la Facultad de Filología donde le tocó hacer las pruebas. “La clave es organizarse bien aunque no soy la más indicada para decir esto”, dice entre risas.

Pensar que simplemete es un examen más después de todos los realizado durante el curso es la idea de Manuel Vilar Fernández, del IES Cacheiras. “ Llevamos todo el curso trabajando así que ya está todo hecho”, comenta. Por ahora tiene dudas de qué carrera cursará y todo dependerá de la nota que saque. Las opciones son Biología, Matemáticas o Biomedicina. Aseguró que Historia es la que más materia tiene pero “lo trabajé bien. Las que más miedo me dan realmente son las específicas, matemáticas, química y biología que son las que le sumarán puntuación. El lunes decidió irse a dormir a las 22:00 horas para descansar y fijar conceptos en la cabeza. “Desperté descansado y los nervios me vinieron ahora al ver a mis compañeros”, dijo minutos antes de las diez de la mañana de ayer. Tenía claro que en los descansos entre exámenes iba a descansr. “Ahora lo que hagas no va a servir de nada, hay que disfrutar”, aseguró.

“Afronto estos exames nerviosa pero estou segura do meu traballo”, mencionó María Porto González, estudiante del IES Manuel García Barros de A Estrada que sueña con hacer Educación Primaria. Con confianza es cómo afrontará las pruebas de estos días. “Quizais as linguas son as que máis me preocupan porque non é algo tan matemático como pode ser historia que ou sabes o que plantexan ou non”, dijo. En la noche del lunes decidió dar un repaso leve de lectura por encima ya que es consciente de que “no último día non arranxas nada”. Intentó así descansar el máximo posible porque además estaba “un pouco atacada”. Ayer comentaba que su intensión en los descansos entre examen y examen era estar tranquila porque “un repaso de última hora o que che vai facer é dubidar do que sabes ou non”.

Igual que los tres alumnos/as anteriores, Ángel Tubío Pérez, del IES Macías O Namorado tendrá que hacer los exámenes de Selectividad en la Facultad de Comunicación. “Penso que me prepararon ben no centro pero aínda así os nervios están dentro”, destacó. La noche anterior intentó irse a dormir temprano “pero no puiden polos nervios e polos mosquitos”. Muy a su pesar aseguró que no fue capaz de dormir ni cuatro horas pero aún así despertó “como un lóstrego”.

Cando rematase cos exames do día Ángel poñeríase a repasar para os de hoxe e mañá. “Son optimista e teño boa media en Bacharelato así que con sumar un cinco en todos sería suficiente. Haber si teño sorte e consigo entrar en Química na USC”, concluyó el joven.

Finalmente, los temas que cayeron en el “temible” examen inaugural de las pruebas de acceso a la Universidad en Galicia fueron desde la historia del desarrollo industrial del siglo XIX junto a la Ley del Ferrocarril, la Transición y la figura de Adolfo Suárez, la crisis de la Restauración, el reformismo borbónico en Galicia o la Romanización.